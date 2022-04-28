港交所（００３８８）再委史美倫任董事會主席，待特首批准

《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，董事會已決議再度委任史美倫為

董事會主席，任期與其董事任期同時完結。

該集團指，她作為董事及主席的任期已於昨日舉行的股東周年大會完結時屆滿。於２月１８

日，香港特區政府再度委任她為董事會成員，任期約為兩年，由今年股東周年大會完結起，直至

２０２４年舉行的股東周年大會完結為止。

該集團指，根據有關條例，再度委任她為主席須經香港特區行政長官書面批准作實。

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