《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，董事會已決議再度委任史美倫為
董事會主席，任期與其董事任期同時完結。
該集團指，她作為董事及主席的任期已於昨日舉行的股東周年大會完結時屆滿。於２月１８
日，香港特區政府再度委任她為董事會成員，任期約為兩年，由今年股東周年大會完結起，直至
２０２４年舉行的股東周年大會完結為止。
該集團指，根據有關條例，再度委任她為主席須經香港特區行政長官書面批准作實。
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28/04/2022 08:04
港交所（００３８８）再委史美倫任董事會主席，待特首批准
《經濟通通訊社２８日專訊》港交所（００３８８）公布，董事會已決議再度委任史美倫為
董事會主席，任期與其董事任期同時完結。
該集團指，她作為董事及主席的任期已於昨日舉行的股東周年大會完結時屆滿。於２月１８
日，香港特區政府再度委任她為董事會成員，任期約為兩年，由今年股東周年大會完結起，直至
２０２４年舉行的股東周年大會完結為止。
該集團指，根據有關條例，再度委任她為主席須經香港特區行政長官書面批准作實。
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