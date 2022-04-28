【北水炒Ｄ乜】淨流入３８﹒３億人幣，買美團沽建行

《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開２１１點，報１９７２３點。最高升
１１８點報２００５３點，最低跌２６９點報１９６６５點。恒指收報１９９４６點，升１１點
或０﹒０６％。
按額度計算，北水全日淨流入３８﹒３億元人民幣，增加２３０﹒４％。北水淨買入最多的
個股依次是美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是建設銀行（００９３９）、中國移動（００９４１）、小米集團
（０１８１０）。
主板成交１２５１﹒４６億元增加１﹒９％。其中港股通成交２６９﹒６億元，佔總成交
２１﹒５％。
＊德勤料內銀去年純利按年增逾１４％＊
德勤中國金融服務業研究中心昨日（２７日）發布《中國銀行業２０２１年發展回顧及
２０２２展望》報告，顯示去年境內銀行純利合計１５６８５億元（人民幣．下同），按年增
１４﹒２５％，境內銀行撥備前利潤總額合計２９４７２億元，按年增６﹒３３％。
美團升１﹒７９％報１４７﹒９元，北水淨買入１５﹒５億元；中國海洋石油升６﹒７３％
報１０﹒４６元，北水淨買入４﹒９億元；騰訊控股跌０﹒３％報３３４﹒８元，北水淨買入４
億元。
建設銀行跌０﹒３６％報５﹒４８元，北水淨賣出１﹒６億元；中國移動跌０﹒４８％報
５１﹒６５元，北水淨賣出９９００萬元；小米集團升３﹒１３％報１１﹒２元，北水淨賣出
７０００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） １５﹒５４
中國海洋石油 （００８８３） ４﹒８８
騰訊控股 （００７００） ４﹒０１
快手 （０１０２４） ２﹒５１
李寧 （０２３３１） １﹒９１
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －１﹒５８
中國移動 （００９４１） －０﹒９９
小米集團 （０１８１０） －０﹒７０
中芯國際 （００９８１） －０﹒４５
舜宇光學科技 （０２３８２） －０﹒３５
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