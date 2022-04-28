《日入而息》渣打季績勝預期，中海油首季多賺逾倍兼派特息

《今天重點》

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渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元；渣打料今年收入增長將輕微超

過早前所訂的５－７％指引範圍；渣打指疫情影響消費業務，有信心來自中國的回報倍增

中海油（００８８３）首季多賺１﹒３倍至３４３億元人幣，營收增加７３﹒５％；中海油宣派

特別息每股１﹒１８元；首季油氣銷售收入按年升７０％，總淨產量升９﹒６％；中海油指現時

海外業務正常運營，沒有受俄烏戰爭及美制裁影響

金管局表示美加息或令港元更快觸及弱方兌換保證，無意更改聯匯制度；金管局表示有需要時會

透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險

李家超明早１１時舉行政綱簡介會，邀基層代表出席

政府周六起禁售電子煙及加熱煙等，違者最高罰款５萬及判監６個月

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《即日市況》

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恒指全日高收３２９點報２０２７６，科指高收８５點報４０６６

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《深滬股市》

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地產股拉漲滬指收升０﹒６％，惟創板指收跌１﹒８％

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《美元匯價》

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美元兌日圓下個大位是１３５

歐元最新報１﹒０５２０╱２４，日圓最新報１３０﹒５６╱５７

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《公司業績》

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渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元

Ｍｅｔａ首季盈利勝預期，股價曾漲１９％

新華保險（０１３３６）首季少賺７８﹒７％至１３﹒４億人幣

華為首季營收同比跌近１４％，淨利潤率跌至４﹒３％

北京北辰實業（００５８８）首季純利按年跌９０％至３３１７萬人幣

中海油（００８８３）首季多賺１﹒３倍至３４３億元人幣，營收增加７３﹒５％

青島港（０６１９８）首季純利按年增４﹒８％至１１﹒４億人幣

海螺水泥（００９１４）首季少賺１５％至４９﹒３億人幣

亞洲水泥（００７４３）首季純利跌７３﹒５％至１﹒２億人幣，不派息

大成食品（０３９９９）首季純利按年跌９２％至５６０萬人幣

華電國際（０１０７１）首季純利按年跌５０﹒２６％

中國再保險（０１５０８）首季純利按年跌７９﹒６％

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《公司資訊》

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中石化（００３８６）疫情抑制成品油消費，本季增長幅度有限

匯豐於大灣區內地城市推中小企業電子開戶平台；夥聖雅各福群會推出一站式慈善二手物品配對

網上平台

ＷｅＬｅｎｄ推「ＷｅＳｃｏｒｅ財務評測」，助客戶自主財務規劃

渣打料今年收入增長將輕微超過早前所訂的５－７％指引範圍

中銀香港（０２３８８）截至去年底私人財富客戶數目按年升逾五成

創勝集團（０６６２８）ＴＳＴ００２治療骨質疏鬆的Ｉ期研究完成首例患者給藥

綠科科技（００１９５）雷尼森項目首季錫產量按季增５％至２４７７噸

大成食品（０３９９９）張景平辭任財務長，藍永旭接任

中行（０３９８８）完成發行２００億人幣減記型無固定期限資本債券

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《國企紅籌》

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五礦資源（０１２０８）Ｌａｓ Ｂａｍｂａｓ礦山生產仍然暫停

阿里巴巴（０９９８８）在南京成立供應鏈公司，註冊資本千億人幣

廣深鐵路股份（００５２５）放棄行使優先購買權

中海油（００８８３）徐可強辭任首席執行官，委任周心懷為新首席執行官；首季油氣銷售收入

按年升７０％，總淨產量升９﹒６％

青島港（０６１９８）首季貨物吞吐量按年增３﹒３％

中化化肥（００２９７）首季營業額按年升１２％，銷售量跌３０％

深高速（００５４８）３月梅觀高速收入為８７７萬人幣

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《神州民企》

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百度（０９８８８）獲北京市首批自動駕駛主駕無人許可

新奧能源（０２６８８）首季綜合能源銷售量按年增４６％

同仁堂科技（０１６６６）首季純利按年跌５﹒６％至１﹒６億人幣

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《中國要聞》

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廣東省人民政府力爭今年全省資本市場融資超過１萬億元人幣

國稅總局表示截至去年底已為企業增加出口退稅３７７億

滬人社局發文，要求維護當前勞動關係和諧穩定

福建省消委會約談美團優選等７家電商平台並督促整改

中國煤炭運銷協會推進煤炭優質產能釋放和有序生產

國資委郝鵬赴中國鐵塔調研，要求投資規模適度超前

人行續百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠

上海將把常態化核酸採樣點作為防疫的重要基礎設施

狙擊疫情等帶來壓力，深圳首季ＧＤＰ同比僅增２％

進出口銀行發行５０億「支持上海抗疫保供」金融債

上海港首季吞吐量同比增８％，４月日均吞吐量跌

北京放開自動駕駛主駕無人許可，小馬智行百度獲批

廣東堅持差別化住房信貸政策，做好項目併購金融服務

煤炭進口價差倒掛嚴重，料零關稅對短期供應衝擊較小

上海外企復工仍存具體操作問題，商務部表示加大協調

廣東：支持受疫情影響較大重點企業利用綠色通道發債

內地調整煤炭進口關稅至零，下月至２３年３月實施

分析指新政降蒙俄煤炭成本３％，惟對進口量影響不大

發改委表示明起汽柴油價格分別上調２０５元和２００元

人行設立２０００億元科技創新再貸款，利率１﹒７５％

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７１％，據報台積電等企業下季或再漲價

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《其他消息》

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廉署起訴宏利保險前區域總監涉嫌詐騙以虛假顧客投保

政府周六起禁售電子煙及加熱煙等，違者最高罰款５萬及判監６個月

曾江女兒拒談檢疫酒店責任，冀大家記得父親好戲一面

田北辰稱高鐵將直達廣州東市區，城際直通車或一年後永久停運

運輸署長稱試行駕駛執照續牌派籌，研電子牌照延長行車證有效期

金管局表示有需要時會透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險

金管局表示美加息或令港元更快觸及弱方兌換保證，無意更改聯匯制度

深股通額度全日用４﹒５億元，外資結束兩日淨流入；滬股通額度全日用１９億元，外資淨流出

６﹒４億元

女性創業家指數香港升至１７位，亞太區排名升至第四

許正宇稱綠色和可持續金融資助計劃已批逾６０宗申請

立法會三讀通過暫緩追租法案

吳敏兒保釋被拒，判辭指言論挑起對政府怨恨

人行金融信息中心技術總體部原主任詹浩接受調查

金管局銀行業畢業生培訓計劃啟動，約３０銀行參與名額逾１２０個

宏利香港與基督教家庭服務中心攜手推出康健服務計劃

聯交所將於下周三取消天成國際（００１０９）的上市地位

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《俄烏開戰》

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寶馬、奧迪暫停經俄羅斯鐵路向中國出口車輛和原材料

駐俄大使表示中俄是最重要戰略夥伴，兩國關係歷史最好

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《大國博弈》

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中資兩年前收購德呼吸機生產商，據報遭德政府叫停

據報美國或要在中期選舉後才能通過對華競爭法案

美方將調查長江存儲疑違禁令向華為提供晶片

商務部取消對華加徵關稅符合美企和消費者根本利益

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《特首選舉》

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傳李家超周五上午１１時公布政綱，擬擴政治問責團隊

李家超稱讓青年人「大展身手」，相信未來可期

消息指行政署長鄭鍾偉將調任候任特首辦秘書長

李家超明早１１時舉行政綱簡介會，邀基層代表出席

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《新冠肺炎》

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內地本土及無症狀回落至１﹒１萬宗，上海少於萬宗

北京朝陽新增２個臨時管控區域，東西城影院停業

台灣今日本土確診首次破萬，料疫情高點超過１０萬宗

台灣疫情擴，報道指台電電力供應仍緊張

吉林市今起解除管控，全域均為低風險地區

國家民航局料「五一」期間旅客運輸按年瀉７７％

廣州白雲機場員工例行核酸異常，３區啟動全員核酸

教育部要求學生五一假期原則上非必要不離校

杭州確診急增今起常態檢測，義烏發現幾例感染即封城

林鄭月娥稱疫情明顯受控，為通關將堅持外防輸入內防反彈

葵涌安蔭邨康蔭樓完成強檢，發現１４宗陽性個案

財新表示廣州民航員工隔離三日，當日逾九成航班取消

國藥表示新冠Ｏｍｉｃｒｏｎ疫苗臨床研究需三至四個月

中大表示將在港進行君實生物的新冠口服藥物臨床研究

商務部表示１２省已累計供應上海蔬菜２﹒７８萬噸

國家衛健委表示４月以來全國累計本土感染者超５５萬宗

廣州新增４例新冠本土陽性感染者，１１例初篩陽性

本港新增４１３宗確診，核酸檢測陽性２０６宗

跨國金融團體促上海放寬限制，讓被困辦公室員工回家

返港人士如需特殊照顧，可申請照顧者同住檢疫酒店

醫管局呈報５宗死亡個案，１１人在深切治療部留醫

北京單日增５６例新冠感染，九區染疫房山區錄２０例

華僑永亨銀行下周二（３日）起全面恢復正常分行服務時間

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