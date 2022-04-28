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即市新聞

28/04/2022 19:52

《日入而息》渣打季績勝預期，中海油首季多賺逾倍兼派特息

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元；渣打料今年收入增長將輕微超
過早前所訂的５－７％指引範圍；渣打指疫情影響消費業務，有信心來自中國的回報倍增　　　
中海油（００８８３）首季多賺１﹒３倍至３４３億元人幣，營收增加７３﹒５％；中海油宣派
特別息每股１﹒１８元；首季油氣銷售收入按年升７０％，總淨產量升９﹒６％；中海油指現時
海外業務正常運營，沒有受俄烏戰爭及美制裁影響　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示美加息或令港元更快觸及弱方兌換保證，無意更改聯匯制度；金管局表示有需要時會
透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超明早１１時舉行政綱簡介會，邀基層代表出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府周六起禁售電子煙及加熱煙等，違者最高罰款５萬及判監６個月　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收３２９點報２０２７６，科指高收８５點報４０６６　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　地產股拉漲滬指收升０﹒６％，惟創板指收跌１﹒８％　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美元兌日圓下個大位是１３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０５２０╱２４，日圓最新報１３０﹒５６╱５７　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　渣打（０２８８８）首季基本稅前盈利按年升４％至１５億美元　　　　　　　　
　　Ｍｅｔａ首季盈利勝預期，股價曾漲１９％　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新華保險（０１３３６）首季少賺７８﹒７％至１３﹒４億人幣　　　　　　　　
　　華為首季營收同比跌近１４％，淨利潤率跌至４﹒３％　　　　　　　　　　　　
　　北京北辰實業（００５８８）首季純利按年跌９０％至３３１７萬人幣　　　　　
　　中海油（００８８３）首季多賺１﹒３倍至３４３億元人幣，營收增加７３﹒５％
　　青島港（０６１９８）首季純利按年增４﹒８％至１１﹒４億人幣　　　　　　　
　　海螺水泥（００９１４）首季少賺１５％至４９﹒３億人幣　　　　　　　　　　
　　亞洲水泥（００７４３）首季純利跌７３﹒５％至１﹒２億人幣，不派息　　　　
　　大成食品（０３９９９）首季純利按年跌９２％至５６０萬人幣　　　　　　　　
　　華電國際（０１０７１）首季純利按年跌５０﹒２６％　　　　　　　　　　　　
　　中國再保險（０１５０８）首季純利按年跌７９﹒６％　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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中石化（００３８６）疫情抑制成品油消費，本季增長幅度有限　　　　　　　　　　　　　　
匯豐於大灣區內地城市推中小企業電子開戶平台；夥聖雅各福群會推出一站式慈善二手物品配對
網上平台　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＬｅｎｄ推「ＷｅＳｃｏｒｅ財務評測」，助客戶自主財務規劃　　　　　　　　　　　　
渣打料今年收入增長將輕微超過早前所訂的５－７％指引範圍　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）截至去年底私人財富客戶數目按年升逾五成　　　　　　　　　　　　
創勝集團（０６６２８）ＴＳＴ００２治療骨質疏鬆的Ｉ期研究完成首例患者給藥　　　　　　
綠科科技（００１９５）雷尼森項目首季錫產量按季增５％至２４７７噸　　　　　　　　　　
大成食品（０３９９９）張景平辭任財務長，藍永旭接任　　　　　　　　　　　　　　　　　
中行（０３９８８）完成發行２００億人幣減記型無固定期限資本債券　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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五礦資源（０１２０８）Ｌａｓ　Ｂａｍｂａｓ礦山生產仍然暫停　　　　　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）在南京成立供應鏈公司，註冊資本千億人幣　　　　　　　　　　　　
廣深鐵路股份（００５２５）放棄行使優先購買權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中海油（００８８３）徐可強辭任首席執行官，委任周心懷為新首席執行官；首季油氣銷售收入
按年升７０％，總淨產量升９﹒６％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
青島港（０６１９８）首季貨物吞吐量按年增３﹒３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中化化肥（００２９７）首季營業額按年升１２％，銷售量跌３０％　　　　　　　　　　　　
深高速（００５４８）３月梅觀高速收入為８７７萬人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　百度（０９８８８）獲北京市首批自動駕駛主駕無人許可　　　　　
　　新奧能源（０２６８８）首季綜合能源銷售量按年增４６％　　　　
　　同仁堂科技（０１６６６）首季純利按年跌５﹒６％至１﹒６億人幣
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　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　廣東省人民政府力爭今年全省資本市場融資超過１萬億元人幣
　　國稅總局表示截至去年底已為企業增加出口退稅３７７億　　
　　滬人社局發文，要求維護當前勞動關係和諧穩定　　　　　　
　　福建省消委會約談美團優選等７家電商平台並督促整改　　　
　　中國煤炭運銷協會推進煤炭優質產能釋放和有序生產　　　　
　　國資委郝鵬赴中國鐵塔調研，要求投資規模適度超前　　　　
　　人行續百億逆回購利率持平，今日零投放零回籠　　　　　　
　　上海將把常態化核酸採樣點作為防疫的重要基礎設施　　　　
　　狙擊疫情等帶來壓力，深圳首季ＧＤＰ同比僅增２％　　　　
　　進出口銀行發行５０億「支持上海抗疫保供」金融債　　　　
　　上海港首季吞吐量同比增８％，４月日均吞吐量跌　　　　　
　　北京放開自動駕駛主駕無人許可，小馬智行百度獲批　　　　
　　廣東堅持差別化住房信貸政策，做好項目併購金融服務　　　
　　煤炭進口價差倒掛嚴重，料零關稅對短期供應衝擊較小　　　
　　上海外企復工仍存具體操作問題，商務部表示加大協調　　　
　　廣東：支持受疫情影響較大重點企業利用綠色通道發債　　　
　　內地調整煤炭進口關稅至零，下月至２３年３月實施　　　　
　　分析指新政降蒙俄煤炭成本３％，惟對進口量影響不大　　　
　　發改委表示明起汽柴油價格分別上調２０５元和２００元　　
　　人行設立２０００億元科技創新再貸款，利率１﹒７５％　　
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　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒７１％，據報台積電等企業下季或再漲價
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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廉署起訴宏利保險前區域總監涉嫌詐騙以虛假顧客投保　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府周六起禁售電子煙及加熱煙等，違者最高罰款５萬及判監６個月　　　　　　　　　　　　
曾江女兒拒談檢疫酒店責任，冀大家記得父親好戲一面　　　　　　　　　　　　　　　　　　
田北辰稱高鐵將直達廣州東市區，城際直通車或一年後永久停運　　　　　　　　　　　　　　
運輸署長稱試行駕駛執照續牌派籌，研電子牌照延長行車證有效期　　　　　　　　　　　　　
金管局表示有需要時會透過逆周期措施控制資產價格泡沫風險　　　　　　　　　　　　　　　
金管局表示美加息或令港元更快觸及弱方兌換保證，無意更改聯匯制度　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用４﹒５億元，外資結束兩日淨流入；滬股通額度全日用１９億元，外資淨流出
６﹒４億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
女性創業家指數香港升至１７位，亞太區排名升至第四　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱綠色和可持續金融資助計劃已批逾６０宗申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會三讀通過暫緩追租法案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吳敏兒保釋被拒，判辭指言論挑起對政府怨恨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行金融信息中心技術總體部原主任詹浩接受調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金管局銀行業畢業生培訓計劃啟動，約３０銀行參與名額逾１２０個　　　　　　　　　　　　
宏利香港與基督教家庭服務中心攜手推出康健服務計劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
聯交所將於下周三取消天成國際（００１０９）的上市地位　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　寶馬、奧迪暫停經俄羅斯鐵路向中國出口車輛和原材料　
　　駐俄大使表示中俄是最重要戰略夥伴，兩國關係歷史最好
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中資兩年前收購德呼吸機生產商，據報遭德政府叫停　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報美國或要在中期選舉後才能通過對華競爭法案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美方將調查長江存儲疑違禁令向華為提供晶片　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部取消對華加徵關稅符合美企和消費者根本利益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《特首選舉》　
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傳李家超周五上午１１時公布政綱，擬擴政治問責團隊　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超稱讓青年人「大展身手」，相信未來可期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指行政署長鄭鍾偉將調任候任特首辦秘書長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李家超明早１１時舉行政綱簡介會，邀基層代表出席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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內地本土及無症狀回落至１﹒１萬宗，上海少於萬宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京朝陽新增２個臨時管控區域，東西城影院停業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣今日本土確診首次破萬，料疫情高點超過１０萬宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　
台灣疫情擴，報道指台電電力供應仍緊張　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
吉林市今起解除管控，全域均為低風險地區　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家民航局料「五一」期間旅客運輸按年瀉７７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州白雲機場員工例行核酸異常，３區啟動全員核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
教育部要求學生五一假期原則上非必要不離校　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
杭州確診急增今起常態檢測，義烏發現幾例感染即封城　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭月娥稱疫情明顯受控，為通關將堅持外防輸入內防反彈　　　　　　　　　　　　　　　　
葵涌安蔭邨康蔭樓完成強檢，發現１４宗陽性個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
財新表示廣州民航員工隔離三日，當日逾九成航班取消　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國藥表示新冠Ｏｍｉｃｒｏｎ疫苗臨床研究需三至四個月　　　　　　　　　　　　　　　　　
中大表示將在港進行君實生物的新冠口服藥物臨床研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商務部表示１２省已累計供應上海蔬菜２﹒７８萬噸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國家衛健委表示４月以來全國累計本土感染者超５５萬宗　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州新增４例新冠本土陽性感染者，１１例初篩陽性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４１３宗確診，核酸檢測陽性２０６宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
跨國金融團體促上海放寬限制，讓被困辦公室員工回家　　　　　　　　　　　　　　　　　　
返港人士如需特殊照顧，可申請照顧者同住檢疫酒店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
醫管局呈報５宗死亡個案，１１人在深切治療部留醫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
北京單日增５６例新冠感染，九區染疫房山區錄２０例　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華僑永亨銀行下周二（３日）起全面恢復正常分行服務時間　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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