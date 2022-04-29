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即市新聞

29/04/2022 07:50

《油金掠影》德國同意禁運俄羅斯石油，紐油飆逾３％，金價持平

　　《經濟通通訊社２９日專訊》德國為歐盟內最依賴俄羅斯能源的國家，亦為歐盟全面制裁俄
羅斯石油的最大阻力。據外媒報道，德國改稱只要能找到替能能源，便能支持歐盟對俄羅斯制裁
。消息令油價再度炒上，紐約期油升３﹒３％或３﹒３４美元，收報每桶１０５﹒３６美元。布
蘭特期油漲２﹒２％或２﹒２７美元，收報每桶１０７﹒５９美元。
　　據報德國態度轉變，最大原因為德國與波蘭達成最新協議，波蘭同意讓德國從格但斯克進口
其他國家石油，令德國改變立場。

＊首季金價升８％，需求較去年增加３４％＊

　　美匯指數進一步攀升，打壓各種大宗商品，黃金隔晚接近持平。紐約期金輕微收高０﹒１％
或０﹒０２６美元，收報每盎司１８９１﹒３０美元。美國首季ＧＤＰ初值減少１﹒４％，上一
季為增加６﹒９％，吸引部分資金流入黃金避險。
　　世界黃金協會周四公布，首季黃金需求較去年同期增加３４％，流入黃金ＥＴＦ資金強勁。
儘管金價首季累計上漲８％，但全球不計櫃買活動的黃金需求仍增至１２３４噸，為２０１８年
末季以來最強，也高於五年平均值１０３９噸。
　　其餘貴金屬方面，白銀跌１﹒４％ｇ報每盎司２３﹒１３美元，鉑金跌０﹒７％報每盎司
９１１﹒１０美元，鈀金升０﹒７％報每盎司２２１０﹒１０美元。（ｈｃ）

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