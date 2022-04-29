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即市新聞

29/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指中期反彈目標２１４３２

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３１﹒２５％和
４２﹒５％，局勢則均屬於顯著向淡。今天（２９日）為４月份場外股票期權到期日，初步估計
，好友會佔上風。然而，我們仍未可斷言（２）浪調整已經結束，港股現已處於（３）浪上升過
程的初段，雖則近日大市的確跌勢已見喘定。恒生指數陰陽燭周線圖上，若本周錄得陰燭，將為
連續第四支，顯示淡友的進攻態度積極。假設本周成功呈現「錘頭」利好轉向形態，可被視為跌
勢已經喘定的訊號。
　　自３月中旬低位１８２３５起，至本月上旬高位２２５２４止的升幅不小；其後指數掉頭跌
回本周低位（暫為１９６６５），０﹒６１８倍反彈目標為２１４３２。有朋友問：「長線投資
者可否於現水平開始分批入市買貨？」筆者認為，港股的確有跡象已經企穩，卻未算轉好，長線
投資者不宜動用多於４２﹒５％的資金持貨。但若大家現時全持現金，則可開始分批入市補貨。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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