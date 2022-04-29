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即市新聞

29/04/2022 17:10

《窩輪匯智－陳恩因》中概股突然急升，引伸波幅同步向上

　　《窩輪匯智》外電報道，中美兩國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等事宜，進行
積極溝通，避免中概股退市。周五（２９日）消息一出，一眾中概股聞聲起舞大幅上升，當中重
磅股騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）等升幅都超過一成，
帶動恒生指數低位反彈重上２０天線位置，最終以接近全日高位收市，報２１０８９，升８１３
點，成交顯著增加。
　　隨著市場急劇轉勢，大家的輪證策略又該如何調整？首先，讓我們先了解一下市場波幅水平
的最新形勢。反映後市波動性預期的恒指波幅指數，本周大幅波動，高位一度突破３６的位置，
其後反覆回落一度失守３０，周五在市況急劇波動下低位回升。由本周表現可見，短線大市與波
幅指數偏離了慣性出現的「鏡面」相反走勢。
　　策略上，針對在低位入場以好倉撈底的投資者，除了看中方向外，引伸波幅的抽升，令不少
窩輪價格的實際升幅都比理論升幅為多。因此不少投資者會考慮短線沽售獲利，再以部分利潤轉
倉繼續坐貨。這個策略的好處是，投資者可先行鎖定利潤，又不失隨後正股上升的機會。
　　而針對在這一輪後市跌勢之中傾向逢高部署淡倉的朋友，想繼續看淡的話，就要留意產品會
否變得相對價外以及年期還有多少時間。一般來說，當產品愈來愈變得價外，而且年期開始變短
，產品對引伸波幅短期變化敏感度亦會較高。因此，投資者可考慮換碼至較貼價及年期長一點的
認沽證產品，以保持輪證的對沖值及相關資產的跳動敏感度。《香港匯豐環球資本市場機構客戶
及財富管理聯席總監　陳恩因》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
＊產品無抵押品，投資者或無法收回全部應收款項。

＊本文由香港上海匯豐銀行有限公司發行。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買結構性產品


＊結構性產品價格可急跌或升，投資者或損失所有投資。投資前應了解及獨立評估風險，需要時
諮詢專業建議。

＊作者為金管局及證監會持牌人士，並無就結構性產品或相關資產持有任何直接或間接權益。

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