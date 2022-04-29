《窩輪匯智－陳恩因》中概股突然急升，引伸波幅同步向上

《窩輪匯智》外電報道，中美兩國監管機構正就落實中概股審計底稿現場檢查等事宜，進行

積極溝通，避免中概股退市。周五（２９日）消息一出，一眾中概股聞聲起舞大幅上升，當中重

磅股騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）等升幅都超過一成，

帶動恒生指數低位反彈重上２０天線位置，最終以接近全日高位收市，報２１０８９，升８１３

點，成交顯著增加。

隨著市場急劇轉勢，大家的輪證策略又該如何調整？首先，讓我們先了解一下市場波幅水平

的最新形勢。反映後市波動性預期的恒指波幅指數，本周大幅波動，高位一度突破３６的位置，

其後反覆回落一度失守３０，周五在市況急劇波動下低位回升。由本周表現可見，短線大市與波

幅指數偏離了慣性出現的「鏡面」相反走勢。

策略上，針對在低位入場以好倉撈底的投資者，除了看中方向外，引伸波幅的抽升，令不少

窩輪價格的實際升幅都比理論升幅為多。因此不少投資者會考慮短線沽售獲利，再以部分利潤轉

倉繼續坐貨。這個策略的好處是，投資者可先行鎖定利潤，又不失隨後正股上升的機會。

而針對在這一輪後市跌勢之中傾向逢高部署淡倉的朋友，想繼續看淡的話，就要留意產品會

否變得相對價外以及年期還有多少時間。一般來說，當產品愈來愈變得價外，而且年期開始變短

，產品對引伸波幅短期變化敏感度亦會較高。因此，投資者可考慮換碼至較貼價及年期長一點的

認沽證產品，以保持輪證的對沖值及相關資產的跳動敏感度。《香港匯豐環球資本市場機構客戶

及財富管理聯席總監 陳恩因》



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