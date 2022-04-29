《盤後部署》恒指大幅反彈料繼續炒高，上２２４００點先見阻力

《經濟通通訊社２９日專訊》隔晚美股走勢向好，帶動港股本日高開高走，科技股受帶動，

早上李家超公布政綱後，港股升幅擴大逾５００點，午後更升逾８００點，帶動恒指收復

２１０００點關口，多隻恒指科技股升逾一成，帶動市場氣氛。有消息指，中共中央政治局４月

２９日召開會議，表示要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改，實施常態化監管，出

台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

多隻科技股表現撐市，騰訊（００７００）升１１﹒０７％，報３７７﹒４元，以現價計，

該股暫連升２日，累計升幅１２﹒７２％。美團（０３６９０）升１５﹒５１％，報１７２元，

以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２４﹒１％。阿里（０９９８８）升１５﹒６９％，報

１０２﹒１元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅２０﹒７６％。嗶哩嗶哩（０９６２６）

升１２﹒９９％，報２０３﹒６元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅２７﹒４１％。京東

集團（０９６１８）升１５﹒６８％，報２６５﹒６元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅

３２﹒２７％。百度（０９８８８）升１０﹒３％，報１３０﹒６元，以現價計，該股暫連升２

日，累計升幅１４﹒８６％。

最終恒指收報２１０８９，升８１３點或升４﹒０１％，主板成交１６５１﹒１６億元。國

企指數報７２９８，升３８０點或升５﹒４９％。恒生科技指數報４４７１，升４０４點或升

９﹒９６％。

內地股市同樣造好，上證綜合指數報３０４７，升７１點或升２﹒４１％，成交

４４０４﹒２３億元人民幣。

深證成份指數報１１０２１，升３９２點或升３﹒６９％，成交２７３０﹒３６億元人民幣。



＊國策出台料港股繼續炒高，２２４００點見阻力＊



隨著內地新策出台支持「平台經濟」，意味科技股「寒冬」開始解凍，今日多隻可恒指科技

股均升逾一成，反映資金不問價「拎貨」，相信相關科技股因早前被過分低估後，資金再次追捧

，投資者可以多加留意。

科技股炒起，意味恒指亦跟隨大幅反彈，從恒指日線圖顯示，恒指目前明顯阻力位於

２２４００點左右水平，有約１０００點距離，不論買牛還是造好倉值博率都想當高，建議淡友

目前先鳴金收兵，因恒指日線ＲＳＩ及ＭＡＣＤ都有轉勢信號，即可能開始第二輪升浪。

（ｕｌ）

