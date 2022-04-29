【外圍經濟】英特爾首季財報符預期，憂供應鏈及全球ＰＣ需求下滑

《經濟通通訊社２９日專訊》英特爾周四公布首季財報，淨收入約１８０億美元，大致符合
市場預期，但因客戶退訂同ＰＣ需求減少，客戶端運算業務表現遜預期。英特爾同時對中國封城
抗疫影響供應鏈，和全球ＰＣ需求下降表達擔憂，悲觀展望令股價挫近４％。英特爾對今年全年
營收預期不變，估計按年增２％，至７６０億美元。（ｊｆ）
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