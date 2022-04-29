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29/04/2022 10:17

【外圍經濟】即將售給馬斯克，推特首季營收１２億美元略低於預期

　　《經濟通通訊社２９日專訊》推特周四公布今年首季財報，亦可能是其作為上市公司的最後
一份財報，因為董事會已同意以４４０億美元出售公司給馬斯克。上季營收１２億美元，略低於
預期的１２﹒３億美元。活躍用戶２﹒２９億，高於預期的２﹒２６９億。推特股價周四上漲近
１％。（ｊｆ）

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