【外圍經濟】即將售給馬斯克，推特首季營收１２億美元略低於預期

《經濟通通訊社２９日專訊》推特周四公布今年首季財報，亦可能是其作為上市公司的最後

一份財報，因為董事會已同意以４４０億美元出售公司給馬斯克。上季營收１２億美元，略低於

預期的１２﹒３億美元。活躍用戶２﹒２９億，高於預期的２﹒２６９億。推特股價周四上漲近

１％。（ｊｆ）

