【新冠肺炎】南韓下月２日解除戶外口罩令，指疫情穩定好轉

《經濟通通訊社２９日專訊》南韓總理金富謙今日召開中央災難安全對策本部會議，決定５

月２日起將不再強制要求民眾在戶外佩戴口罩，但感染風險較高的５０人以上集會、活動、演出

、體育賽事例外。

金富謙表示，部分輿論對戶外摘口罩表示擔憂，但考慮到境內疫情防控形勢呈現穩定向好態

勢，政府認為不必繼續維持戶外口罩令。他指出，法國、新西蘭、新加坡等國已解除佩戴口罩義

務，這些國家的疫情仍在呈現下降趨勢。（ｊｆ）

