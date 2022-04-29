  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/04/2022 18:08

《台股攻略－黃振宇》台積電領漲，台股升過１７０點

　　《台股攻略》美國科技股展開強勁反彈，台股電子權值股今日（２９日）同步走高，加上航
運股回勇，大市最多升超過２４０點，但隨後升勢緩和，加權指數最終收１６５９２點，升
１７３點，成交金額為２５５４﹒９２億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股表現強勢，台積電收５３８元，升１﹒３％；瑞昱、聯詠、日月光投控及矽力－
ＫＹ均升２％至４％；聯電股價回吐，跌１﹒４％；國巨亦跌０﹒１％。雖然上海出口集裝箱運
價指數（ＳＣＦＩ）持續下跌，但跌幅逐漸緩和，以及隨著中國上海及長三角等地區陸續復工復
產，貨運訂單增加有望推升運價，貨運三雄的陽明收１２６元，升４﹒６％；長榮收１４５元，
升５﹒１％；萬海收１４６元，升２﹒８％。散裝貨運股的慧洋－ＫＹ、四維航、正德、新興及
台航均升４％至６％。印刷電路板（ＰＣＢ）股獲資金追捧，其中，ＡＢＦ載板三雄以景碩升近
７％，欣興升３﹒７％，南電亦升２﹒３％，此外，泰詠升８﹒９％，嘉聯益，台表科升５％，
華通及敬鵬升超過１％。永豐金旗下永豐銀行今日啟動企業客戶綠色定期存款，並攜手台積電集
團的創意電子共同響應，存款金額達２億元，資金將運用於響應銀行綠色建築、可再生能源貸款
及污染防治產業等綠色放款項目。
　　俄羅斯與烏克蘭的衝突持續，且台灣踏入五一勞動節補假，台股將於５月３日才復市，市場
仍存多個不確定因素，投資宜選股不選市，建議可關注貨運需求增加的航運股及受惠加息周期的
金控股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事29/04/2022
《神州經脈》中美就中概股審計細節磋商　政治局表態後A場坐火箭
財經熱話29/04/2022
【月結－加息風暴】聯儲局緊縮人行鬆 大市7月前仍波動
財經熱話29/04/2022
【月結－加息風暴】科技股爆升但專家看法各異，銀行股可考慮吸納
香港政情29/04/2022
【特首選舉】李家超發表四綱領　推公屋提前上樓並解決跨代貧窮
財經熱話29/04/2022
【監管鬆綁？】科技股短期未升完？黃偉豪：兩股可留意！
財經熱話29/04/2022
【匯市風雲】美元縱受惠息差擴大 紐加緊隨其後抗跌力強
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金