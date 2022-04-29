《台股攻略－黃振宇》台積電領漲，台股升過１７０點

《台股攻略》美國科技股展開強勁反彈，台股電子權值股今日（２９日）同步走高，加上航

運股回勇，大市最多升超過２４０點，但隨後升勢緩和，加權指數最終收１６５９２點，升

１７３點，成交金額為２５５４﹒９２億元（新台幣．下同）。

電子權值股表現強勢，台積電收５３８元，升１﹒３％；瑞昱、聯詠、日月光投控及矽力－

ＫＹ均升２％至４％；聯電股價回吐，跌１﹒４％；國巨亦跌０﹒１％。雖然上海出口集裝箱運

價指數（ＳＣＦＩ）持續下跌，但跌幅逐漸緩和，以及隨著中國上海及長三角等地區陸續復工復

產，貨運訂單增加有望推升運價，貨運三雄的陽明收１２６元，升４﹒６％；長榮收１４５元，

升５﹒１％；萬海收１４６元，升２﹒８％。散裝貨運股的慧洋－ＫＹ、四維航、正德、新興及

台航均升４％至６％。印刷電路板（ＰＣＢ）股獲資金追捧，其中，ＡＢＦ載板三雄以景碩升近

７％，欣興升３﹒７％，南電亦升２﹒３％，此外，泰詠升８﹒９％，嘉聯益，台表科升５％，

華通及敬鵬升超過１％。永豐金旗下永豐銀行今日啟動企業客戶綠色定期存款，並攜手台積電集

團的創意電子共同響應，存款金額達２億元，資金將運用於響應銀行綠色建築、可再生能源貸款

及污染防治產業等綠色放款項目。

俄羅斯與烏克蘭的衝突持續，且台灣踏入五一勞動節補假，台股將於５月３日才復市，市場

仍存多個不確定因素，投資宜選股不選市，建議可關注貨運需求增加的航運股及受惠加息周期的

金控股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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