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29/04/2022 08:56

【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返４２０００

　　《經濟通通訊社２９日專訊》隨著美股逐步回穩，加密貨幣走勢開始上揚，主流加密貨幣成
交增加，目前比特幣仍受制於４００００美元，市場預計本周末或周日有機會炒高至４２０００
美元水平，基金ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ　ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ
認為，４００００　美元的比特幣是一個重要關口，另外２０億美元的比特幣期權將到期，他預
計期權到期後或波動，但好友仍劍指４２０００　美元。
　　另外，香港金管局發布一份關於中央銀行數字貨幣（ＣＢＤＣ）的方向政策文件，文件指出
目前有關於電子貨幣的需求存在不確定性；金管局的分析顯示，銀行的息差和盈利能力可能會受
到擠壓，因為隨著消費者將銀行存款換成存儲存款的ｒＣＢＤＣ，存款將會下降，而央行可能會
增加消費者的成本。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３９７５０（美元．下同），升０﹒０２％（２４小時比較
．下同）；以太幣現報２９３２﹒９８元，跌０﹒１３％；艾達幣報０﹒８４２０元，跌
０﹒１４％；瑞波幣報０﹒６４２９元，升０﹒０２％。（ｕｌ）

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