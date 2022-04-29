【虛幣世界】美股回穩加密貨幣上揚，市場料比特幣返４２０００

《經濟通通訊社２９日專訊》隨著美股逐步回穩，加密貨幣走勢開始上揚，主流加密貨幣成

交增加，目前比特幣仍受制於４００００美元，市場預計本周末或周日有機會炒高至４２０００

美元水平，基金ＢｉｔＢｕｌｌ Ｃａｐｉｔａｌ的首席執行官Ｊｏｅ ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ

認為，４００００ 美元的比特幣是一個重要關口，另外２０億美元的比特幣期權將到期，他預

計期權到期後或波動，但好友仍劍指４２０００ 美元。

另外，香港金管局發布一份關於中央銀行數字貨幣（ＣＢＤＣ）的方向政策文件，文件指出

目前有關於電子貨幣的需求存在不確定性；金管局的分析顯示，銀行的息差和盈利能力可能會受

到擠壓，因為隨著消費者將銀行存款換成存儲存款的ｒＣＢＤＣ，存款將會下降，而央行可能會

增加消費者的成本。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３９７５０（美元．下同），升０﹒０２％（２４小時比較

．下同）；以太幣現報２９３２﹒９８元，跌０﹒１３％；艾達幣報０﹒８４２０元，跌

０﹒１４％；瑞波幣報０﹒６４２９元，升０﹒０２％。（ｕｌ）



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