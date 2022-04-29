【月結－加息風暴】聯儲緊縮人行鬆，大市７月前仍波動

《經濟通通訊社記者戚朗軒、余穎恒２９日訊》港股４月首個交易日低開高收，翌日承接升

勢，高見２２５２３點，最終升逾４００點。本來有個好開始，豈料期後俄烏戰事、聯儲局轉鷹

的恐懼、美匯強勢、內地疫情反彈等多重夾擊，港股走勢反覆向下，最低見過１９６６５點。去

到月內最後一個交易日，中央政治局提到支持平台經濟，一眾科技股帶動港股重上２１０００點

水平。

有專家預期，聯儲局在５月議息會議時不會一次過加息０﹒７５厘，惟後市仍受制於美元強

勢的影響，或要下試１９０００點水平才有支持。另有專家估計，７月前港股難言見底。

美國３月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升８﹒５％，不但較市場預期的８﹒４％為高，更

刷新１９８１年１２月以來最高水平，商品價格持續高企。此外，美國長短債息一度出現倒掛，

美匯指數亦曾創五年高位，而美國聯儲局主席鮑威爾發表的言論轉趨「鷹派」，市場憂慮聯儲局

貨幣政策緊縮立場更進取，甚至可能一次過加０﹒７５厘。



＊曾永堅料美國加息０﹒７５厘機會微＊



祿盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，美國聯儲局在新一輪議息中，取態應該

不會讓市場大幅震盪，同時又想展示壓抑通脹的決心，加半厘息較符市場預期。他亦相信，聯儲

局不會在美國中期大選前夕過分加息，避免引起市場太多揣測及恐慌，預料加大加息幅度至

０﹒７５厘的機會不大，但他重申，聯儲局的議息聲明若然轉鷹，資金將流入美元，屆時對港股

相當不利。

曾永堅又相信，近期港匯指數轉弱，某程度上反映資金正在流出，香港即使未必與聯儲局同

一步調加息，但都有機會加息，以免因港美息差擴大觸發更嚴重的資金外流情況。



＊人行忍手放水或有兩個考量＊



人民銀行宣布，於４月２５日下調金融機構存款準備金率０﹒２５％，惟是次降準釋放的資

金只有約５３００億元人民幣，遜於市場預期。

曾永堅表示，中央可能因應中美息差問題，為免資金加速流出中國境外，降準力度有所顧忌

，加上部分城市疫情尚未回穩，若然在此情況下大幅降準，經濟效益上亦會大打折扣，或須待疫

情轉趨穩定後，中央才敢大刀闊斧，推動較積極的刺激經濟措施。



＊俄烏局勢對５月市況影響重大＊



曾永堅又提到，俄烏兩國至今仍未停火，局勢仍然波動，背後更涉及中國與歐美的角力。地

緣政治風險一旦擴散，將令投資者的不安情緒升溫，且可能令資金加快流入美元，對港股較為不

利。不過，他預期基於能源及商品價格因此戰事而持續上升，歐美國家相信不會置之不理，俄烏

局勢未必會惡化。

另一點曾永堅較留意的是內地疫情。他指出，目前數個大城市染疫人數增加，當地政府都宣

布封城。在中央堅持「動態清零」的方針下，若然疫情不斷擴散，可能會有更多地方要封城，對

整體經濟打擊較大。他續指，若然主要城市仍未解封，中國第二季的經濟增長或會放緩，對港股

會構成負面影響。曾永堅預期，港股５月份將會處於１９５００至２２２００之間上落。



＊林嘉麒：恒指至７月才開始有望見底＊



恒指４月跌足全個月，直至期結日過後，才因中央政治局發聲支持平台經濟，刺激重磅科技

股帶動恒指急升收復失地。元宇證券基金投資總監林嘉麒向《經濟通通訊社》表示，５月恒指仍

不容樂觀，因美國維持加息收水，美元銳不可當，將對港股較為不利。即使恒指已升上

２１０００，但預期今年「五窮月」威力更大，或要下試１９０００才有支持，高位則以

２２５００為阻力。

他指，港股第二季內也難以見底，直指７至８月才有較大機會見底。他解釋，市場仍需要時

間消化美元強勢以及加息預期，要有時間讓投資者認為股市估值已到達值得入市水平，包括仍要

觀望恒指會否下試比３月份低位更低位置。他又指，現時市場關注外圍經濟狀況，包括內地疫情

，以及至７月才能預計的美國全年經濟狀況。若美國經濟動力減弱，但加息速度加快，港股亦會

憂慮環球經濟衰退及滯脹等因素，故他認為７月前港股難言見底。



＊林嘉麒：第三季通脹逐步回落，息率預期將放緩＊



早前美股市場曾預期聯儲局或會一次過加息０﹒７５厘，林嘉麒指局方未有條件一次過加

０﹒７５厘，坦言聯儲局一向會給出市場最極端情況，但實際上通脹並未惡化至須行此極端一步

，如油價並未升得過急，顯示通脹未如預期般高，故他認為局方不會每次都加０﹒５厘或一次過

加０﹒７５厘，預計局方未來加息一、兩次後，市場消化一段時間後，第三季通脹逐步回落，息

率將不會如預時預期一樣誇張。他亦指，早前有報告指中國供應鏈問題亦正影響美國經濟狀況，

美元亦過於強勢，變相美國並未能有太大的加息能力。



＊人行緩慢放水免人幣跌得太快＊



４月市場憧憬內地放水，但最後ＭＬＦ及ＬＰＲ都未有下調，林嘉麒解釋因中央不想加速人

民幣轉弱情況，雖然弱人民幣將有利出口，但現時仍未知疫情對深圳以至上海的經濟影響程度，

故內地未會即時下調利率，預期或會先多做一、兩次降準，才會正式下調利率。

但林嘉麒亦看好內地將會出台更多刺激經濟措施，但預期將會以基建類為主。他指，近期中

國通常寧願國家自身負債較高，都會以基建等「非貨幣政策」措施來刺激經濟，因降準及減息等

為中長線政策方向，較難「返轉頭」，但逆回購及ＭＬＦ等金融工具都有助刺激經濟。但林嘉麒

認為，內地首要應先解決房企債務問題，因房地產對ＧＤＰ整體影響較大，繼而衍生對民生及消

費力的影響，認為內地會先針對這些問題才會考慮調整利率。

林嘉麒補充，內地進一步的經濟及貨幣政策亦需要觀望疫情狀況，待經濟活動恢復後，以及

美元稍為減弱，到時才降準將對經濟更有幫助，亦減慢人民幣下跌情況。

