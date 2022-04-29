【月結－加息風暴】科技股爆升但專家看法各異，銀行股可考慮吸納

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒２９日訊》因應美國通脹持續升溫，加上聯儲局主席鮑威爾

發表轉趨「鷹派」的言論，市場預期美國未來加息將會更加進取，甚至有預期會一次過加

０﹒７５厘息。有專家認為，即使美國進入加息周期，銀行股仍有待中國及歐美經濟回復才有真

正效應，惟部分銀行股估值較平，投資者可於現階段部署。另有專家認為，本地銀行股可藉疫後

經濟復甦反彈，部分股息亦吸引，較適合較謹慎的投資者。



＊曾永堅：本地銀行股首選中銀＊



祿盛資本投資總監曾永堅向《經濟通通訊社》表示，即使美國進入加息周期，但相關因素已

在銀行股價格身上反映不少，更重要的是市場對美國經濟步入衰退的憂慮似乎有增無減，俄烏局

勢亦推高能源價格，重創歐洲經濟，相信會打擊國際銀行股的走勢，特別是匯控（００００５）

及渣打（０２８８８）。

他認為，投資者可以留意本地銀行股，中銀（０２３８８）是其首選。他解釋，中銀一方面

可受惠於美國長期國債孳息率的上升，另一方面可憧憬疫後經濟復甦，從而加強在樓市貸款的信

心，而預期股息率有約４﹒６厘，對較謹慎的投資者來說都較吸引，可於２８元買入，上望目標

３４元。



＊林嘉麒：匯控及渣打能先行部署＊



加息預期通常有利銀行股，但今次似乎未有帶動銀行股股價。林嘉麒指加息仍然有利國際銀

行股，但前題是中國及歐洲的經濟狀況都要有所恢復，有人開始願意投資做生意才有用。而目前

全球經濟狀況仍未算理想，故短期加息消息對國際銀行股刺激有限。但林嘉麒提到，現時匯控

（００００５）及渣打（０２８８８）估值已非常便宜，即使短期未有大升機會，但現價吸納後

等到疫情改善並經濟狀況轉好時就能捕捉升幅，建議匯控４７元買入，上望５２元；渣打５１元

買入，上望６１元。



＊曾永堅：家電股受惠下鄉政策＊



國務院辦公廳發布《關於進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》，當中表明以汽車

、家電為重點，引導企業面向農村開展促銷，鼓勵有條件的地區開展新能源汽車和綠色智能家電

下鄉，推進充電樁（站）等配套設施建設。

曾永堅表示，中央或會在疫情受控之外刺激內需，當中家電股會受國策帶動，本身產業鏈規

模較大，是推動經濟的重要板塊，對國民生產總值（ＧＤＰ）有較大影響，加上估值已跌到歷史

上偏低水平，對資金有一定吸引力。當中，他較看好海爾智家（０６６９０）及海信家電

（００９２１），均可受惠於家電下鄉的國策。部署方面，他建議投資者可待股價回至２５元買

入海爾智家，目標價３０元；海信家電的買入價就留意７﹒４元，目標價９﹒８元。



＊林嘉麒：中央刺激經濟由基建領軍會更直接＊



內地疫情似緩未緩，有意見認為此時能部署內需股以捉緊經濟復甦後的利好消息，林嘉麒認

為，現時上海疫情憧憬放緩，但北京才剛剛開始，故現時炒「復甦概念」仍有隱憂，若北上廣深

疫情同步轉好，屆時便對內需股十分有利，同時亦有利股市氣氛。對於零售股及體品股等消費股

，林嘉麒指雖然相關股份股價已跌一段時間，但體品股如李寧（０２３３１）及安踏

（０２０２０）等估值仍未算便宜，即使疫情放緩將有利股價表現，現時也無須急於買入。相反

他留意到近期資金追捧基建股以及水泥股等，他解釋若中央要刺激經濟，以基建將會較為直接，

因刺激消費有更多因素要考量，包括人民購買力以及疫情，但基建運行上來便更快更直接。他建

議吼購水泥股，如中建材（０３３２３）業績造好，技術走勢亦轉強，可於１０﹒１元買入，上

望１２元。另外亦建議盈利能力增強的中鐵（００３９０），於５﹒２元買入，目標６元。



＊曾永堅：科網股大範圍監管料告一段落＊



中概股除牌陰霾尚未明朗，滴滴出行是其中一位主角。有外電引述知情人士表示，在去年６

月份不顧反對推進在美國首次公開募股（ＩＰＯ）後，滴滴一直在與國家互聯網信息辦公室商討

罰款和其他處罰措施。國家網信辦原來的目標是在４月份公布調查結果，但中央政府官員對國家

網信辦表示，對於建議的處罰措施不滿意，並要求修改。其中一人指當局認為處罰較輕。

曾永堅表示，國務院副總理劉鶴早前在國務院金融穩定發展委員專題會議上提到，續加強與

美方監管機構的溝通，爭取盡快就中美審計監管合作達成協議，相信往後不會再以「一刀切」、

大範圍監管科網企業。

他估計，今次滴滴及之前的螞蟻金服遭中央調查只屬個別事件，對整體科技股影響不算太大

，但科網企業仍需就中央的監管調節營運模式，市場仍需觀察及消化監管措施對科網股業績的影

響，相信在５月份不會引來資金積極部署科網股。



＊林嘉麒：內地完善對科企監管期間不宜買入＊



４月期間有傳中央不滿網信辦對滴滴罰則，引起市場憂慮內地對科網監管未有放寬跡象，林

嘉麒認為因為內地制定政策措施與香港不同，香港會先立法定好框架才讓經濟運行，但內地則是

先讓科技企業自由運行十多年，由過去過於寬鬆，至現時逐步規範對科技行業的監管，故這仍會

是一個過程。他指，各項措施仍正在完善，包括遊戲版號時停時開，反壟斷法仍在進行，未來仍

會有更多出現的問題須要面臨監管，加上中概股問題未解決，也難以吸引外資投資中概股，故未

來兩季科技股也難以看高一線。



＊曾永堅：醫藥股不宜沾手＊



隨住內地疫情升溫，多隻新冠概念的醫藥股炒上，當中國藥（０１０９９）Ｏｍｉｃｒｏｎ

疫苗獲國家藥監局批件，成為全球最早獲批進入臨床的Ｏｍｉｒｃｒｏｎ滅活疫苗，Ａ股一度漲

停。

然而，曾永堅對醫藥股前景不太樂觀，一方面估值較不吸引，另一方面中央可能因應國內人

口老化問題，在醫療政策上加強在藥物價格及普及化的監管，對醫藥股較不利，再加上疫情轉趨

穩定，並不建議投資者沾手醫藥股。



＊林嘉麒：復星醫藥盈利能力較其他醫藥股強＊



另外４月不時個別一兩隻新冠概念醫藥股炒起，林嘉麒指個別股份有消息後炒起一段時間，

但之後都會回落。他認為要考慮個別藥物對於相關公司的盈利佔比是如何，是否能真正為公司帶

來盈利，尤其個別未有盈利醫藥股（Ｂ仔股）更值得留意，有可能新藥研發後需要「貢獻國家」

，故利潤情況有待考究。但林嘉麒提到同屬新冠概念的復星醫藥（０２１９６）與其他股份不同

，因其運行模式類似投資者角色，會買入有前景醫藥公司，在相關公司有盈利後再出售，變相盈

利能力更有保證，另外復星醫藥有醫療設備業務，業務多元情況對盈利亦更有利，他建議待回落

至３２元水平買入，目標上望４４元。





