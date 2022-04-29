【月結－加息風暴】表列５月份重要政經事項

《經濟通通訊社２９日專訊》表列５月份重要政經事項：



香港 ５月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２日 勞動節翌日假期港股全日休市

３日 本地生產總值預估 第一季

５日 標普環球香港ＰＭＩ ４月

零售業銷售額年率 ３月

６日 外匯儲備 ４月

９日 佛誕翌日假期港股全日休市

１３日 本地生產總值年率、本地生產總值經季節性調整季率 第一季

１９日 失業率及就業不足率 ４月

２３日 消費者物價指數年率 ４月

２６日 進出口及貿易收支年率 ４月

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中國 ５月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２至４日 勞動節假期休市

５日 財新中國綜合ＰＭＩ ４月

財新中國服務業ＰＭＩ ４月

６日 經常帳收支（初值） 第一季

７日 外匯儲備 ４月

９日 進出口及貿易收支年率 ４月

社會融資 ４月

新增人民幣貸款 ４月

１１日 今年初至今ＰＰＩ、ＣＰＩ、ＦＤＩ年率 ４月

１３日 一年期ＭＬＦ利率 ５月

１６日 工業生產年率 ４月

零售銷售年率 ４月

今年初至今固定資產年率（農村除外） ４月

失業率 ４月

今年初至今房地產投資年率 ４月

今年初至今房地產銷售年率 ４月

２０日 一年期ＬＰＲ ５月

五年期ＬＰＲ ５月

２７日 工業利潤年率 ４月

３１日 綜合ＰＭＩ、製造業ＰＭＩ、非製造業ＰＭＩ ５月

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國際 ５月 重要事項╱數據公布 觀察期

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２日 歐洲主要市場勞動節假期休市

標普環球澳洲製造業ＰＭＩ終值 ４月

澳洲ＴＤ通脹率 ４月

自分銀行日本製造業ＰＭＩ終值 ４月

日本消費者信心指數 ４月

標普環球德國製造業ＰＭＩ終值 ４月

意大利未經季節性調整零售銷售年率 ３月

意大利經季節性調整後零售銷售月率 ３月

標普環球歐元區製造業ＰＭＩ終值 ４月

標普環球加拿大製造業ＰＭＩ ４月

標普環球美國製造業ＰＭＩ終值 ４月

美國建築開支月率 ３月

美國ＩＳＭ製造業就業指數 ４月

美國ＩＳＭ製造業指數 ４月

３日 日本憲法紀念日假期休市

澳洲儲備銀行公布議息結果

德國實際零售銷售 ３月

德國失業人數變動 ４月

德國經季節性調整失業率 ４月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國製造業ＰＭＩ終值 ４月

歐元區ＰＰＩ ３月

美國聯儲局褐皮書指數 ４月２９日

美國工廠訂單月率 ３月

４日 日本綠之日假期休市

新西蘭儲備銀行金融穩定性報告

新西蘭就業人數變動 第一季

新西蘭失業率 第一季

澳洲經季節性調整零售銷售 ３月

標普環球澳洲綜合及服務業ＰＭＩ終值 ４月

德國經季節性調整經常帳 ３月

德國經季節性調整進出口 ３月

德國經季節性調整貿易收支 ３月

標普環球德國服務業及綜合ＰＭＩ終值 ４月

標普環球歐元區服務業及綜合ＰＭＩ終值 ４月

英國淨消費信貸、抵押債 ３月

美國ＡＤＰ就業人數變動 ４月

美國貿易收支 ３月

加拿大進出口、貿易收支 ３月

標普環球美國服務業及綜合ＰＭＩ終值 ４月

美國ＩＳＭ非製造業指數 ４月

５日 日本兒童節假期休市

美國聯儲局公布議息結果

澳洲進出口及貿易收支 ３月

德國未經季節性調整工廠訂單年率 ３月

德國經季節性調整工廠訂單月率 ３月

法國工業生產年率 ３月

標普環球╱ＣＩＰＳ英國服務業及綜合ＰＭＩ終值 ４月

歐元區零售銷售 ３月

歐元區失業率 ３月

英倫銀行貨幣政策報告及紀要

英倫銀行公布議息結果

英倫銀行行長貝利發表講話

美國非農業生產力初值 第一季

美國非農業單位勞動力成本初值 第一季

美國持續申領失業救濟金人數 ４月２２日

美國首次申領失業救濟金人數 ４月２９日

６日 日本東京ＣＰＩ年率（不包括新鮮食品和能源） ４月

日本東京ＣＰＩ年率 ４月

日本東京ＣＰＩ年率（不包括新鮮食品） ４月

日本外匯儲備 ４月

澳洲儲備銀行貨幣政策會議紀錄

澳洲外匯儲備 ４月

德國經工作日調整工業生產年率（未經季節性調整） ３月

德國經季節性調整工業生產（月率） ３月

美國平均時薪 ４月

美國平均每周工時 ４月

美國勞動參與率 ４月

美國就業不足率 ４月

美國非農業生產力初值 第一季

美國非農業單位勞動力成本初值 第一季

美國失業率 ４月

加拿大平均時薪年率 ４月

加拿大就業人數變動 ４月

加拿大勞動參與率 ４月

加拿大失業率 ４月

加拿大經季節性調整Ｉｖｅｙ採購經理人指數 ４月

９日 自分銀行日本服務業及綜合ＰＭＩ終值 ４月

日本工具機訂單年率初值 ４月

法國貿易收支 ３月

美國批發庫存月率終值 ３月

１０日 日本家庭開支年率 ３月

澳洲ＮＡＢ商業信心指數 ４月

澳洲財政預算

德國ＺＥＷ調查預期 ５月

１１日 日本景氣動向領先指標初值 ３月

日本機械工具訂單年率終值 ４月

德國ＣＰＩ終值 ４月

德國歐盟調和數據ＣＰＩ終值 ４月

德國批發物價指數 ４月

歐盟委員會經濟增長預測

美國ＣＰＩ ４月

美國核心ＣＰＩ ４月

美國實質平均時薪年率 ４月

１２日 日本經常帳未經季節性調整 ３月

日本貿易收支 ３月

新西蘭預算公告

英國ＧＤＰ初值 第一季

英國工業生產 ３月

英國貿易收支 ３月

英國貿易收支（非歐盟國家） ３月

美國持續申領失業救濟金人數 ４月３０日

美國首次申領失業救濟金人數 ５月７日

美國ＰＰＩ ４月

美國核心ＰＰＩ ４月

德國經常帳收支 ３月

１３日 新西蘭Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ＮＺ製造業ＰＭＩ ４月

法國歐盟調和數據ＣＰＩ年率終值 ４月

法國ＣＰＩ年率終值 ４月

歐元區經季節性調整工業生產月率 ３月

歐元區經工作日調整工業生產年率 ３月

美國進出口物價指數 ４月

美國密歇根大學市場氣氛初值 ５月

美國密歇根大學１年期通脹率初值 ５月

１６日 日本ＰＰＩ ４月

德國批發物價指數 ４月

歐元區就業人數變動初值 第一季

歐元區貿易收支 ３月

德國央行月度報告

加拿大製造業銷售月率 ３月

日本全國百貨公司銷售年率 ４月

日本東京百貨公司銷售年率 ４月

１７日 澳洲儲備銀行公布會議紀錄

日本工業生產 ３月

英國申領失業金人數變動 ４月

英國失業率 ４月

意大利歐盟調和式ＣＰＩ年率 ４月

歐元區經季節性調整ＧＤＰ初值 第一季

美國零售銷售月率 ４月

美國核心零售銷售年率 ４月

美國工業生產月率 ４月

美國ＮＡＨＢ房屋市場指數 ５月

１８日 英國ＣＰＩ ４月

英國核心ＣＰＩ ４月

英國未經季節性調整核心生產者輸出價格指數 ４月

英國未季調生產者輸入價格指數 ４月

英國未季調生產者輸出價格指數 ４月

英國零售價格指數 ４月

歐盟金融穩定報告

歐元區ＣＰＩ終值 ４月

歐元區核心ＣＰＩ終值 ４月

英國ＣＢＩ趨勢總訂單 ５月

１９日 新西蘭生產者輸入價格指數季率 第一季

新西蘭生產者輸出價格指數季率 第一季

日本進出口年率 ４月

日本貿易收支 ４月

澳洲經季節性調整後就業人數變動 ４月

澳洲勞動參與率 ４月

澳洲經季節性調整後失業率 ４月

歐元區經常帳 ３月

美國費城聯邦儲備銀行企業展望 ５月

美國首次申領失業救濟金人數 ５月１４日

美國持續申領失業救濟金人數 ５月７日

美國二手房屋銷售月率 ４月

美國領先指標 ４月

２０日 英國ＧｆＫ消費者信心指數 ５月

日本ＣＰＩ年率 ４月

日本核心ＣＰＩ年率 ４月

日本不包括新鮮食品ＣＰＩ年率 ４月

日本不包括新鮮食品及能源ＣＰＩ年率 ４月

日本ＧＤＰ初值 第一季

英國零售銷售 ４月

英國核心零售銷售 ４月

德國ＰＰＩ ４月

加拿大零售銷售 ３月

加拿大核心零售銷售 ３月

歐元區消費者信心指數初值 ５月

２３日 德國ＩＦＯ商業景氣指數 ５月

英國通脹報告聽證會

２４日 新西蘭進出口 ４月

新西蘭貿易收支 ４月

新西蘭零售銷售 第一季

新西蘭核心零售銷售 第一季

標普環球澳洲綜合ＣＰＩ初值 ５月

標普環球澳洲服務業ＣＰＩ初值 ５月

標普環球澳洲製造業ＣＰＩ初值 ５月

自分銀行日本服務業ＰＭＩ初值 ５月

自分銀行日本綜合ＰＭＩ初值 ４月

自分銀行日本製造業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球德國服務業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球德國綜合ＰＭＩ初值 ５月

標普環球德國ＰＭＩ製造業初值 ５月

歐元區製造業ＰＭ初值 ５月

歐元區服務業ＰＭＩ初值 ５月

歐元區綜合ＰＭＩ初值 ５月

標普環球英國製造業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球英國服務業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球英國綜合ＰＭＩ初值 ５月

標普環球美國製造業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球美國服務業ＰＭＩ初值 ５月

標普環球美國綜合ＰＭＩ初值 ５月

德國進口物價指數 ５月

２５日 新西蘭儲備銀行公布議息結果

日本景氣動向領先指標終值 ３月

德國ＧｆＫ消費者信心指數 ６月

德國經季節性調整ＧＤＰ季率終值 第一季

德國未經季節性調整ＧＤＰ年率終值 第一季

美國耐用品訂單初值 ４月

美國耐用品（運輸除外）初值 ４月

美國資本品新訂單非國防（飛機除外）初值 ４月

歐洲經合組織經濟展望

２６日 美國聯邦公開市場委員會會議紀錄

日本領先指標 ３月

日本服務業ＰＰＩ年率 ４月

加拿大零售銷售月率 ３月

美國ＧＤＰ 第一季

美國首次申領失業救濟金人數 ５月２１日

美國持續申領失業救濟金人數 ５月１４日

美國待完成房屋銷售月率 ４月

２７日 澳洲零售銷售月率 ４月

德國零售銷售月率 ４月

德國未經季節性調整零售銷售年率 ４月

美國密歇根大學消費者信心指數 ５月

３０日 美國陣亡將士紀念日假期美股休市

日本工業生產初值 ４月

澳洲經季節性調整零售銷售月率 ４月

德國進口物價指數 ４月

歐元區消費者信心指數 ５月

加拿大經常帳 第一季

３１日 日本失業率 ４月

日本零售銷售年率 ４月

日本經季節性調整零售銷售月率 ４月

日本消費者信心指數 ５月

澳洲經常帳 第一季

德國失業人數變動 ５月

德國經季節性調整失業率 ５月

歐元區核心ＣＰＩ年率初值 ５月

德國ＣＰＩ初值 ５月

加拿大經年率化ＧＤＰ季率 第一季

標普╱ＣＳ經季節性調整美國２０城市樓價指數月率 ３月

標普╱ＣＳ未經季節性調整美國２０城市樓價指數年率 ３月

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