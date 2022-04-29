《談國論企－黎偉成》中國主導警告美歐惡思劣行有後果

《談國論企》中國須加強向美國的種種惡思劣行作主導和預見性的警告，揭露和制止美歐等

近期對華和在世界事務強搶惡奪歪行，反制美歐等一眾政客、政棍日益猖獗、不負責任地閉門假

設、捏造出來假消息，強詞奪理的屢屢進行卑鄙攻奸、恐嚇、威脅、打壓，以略奪它們見不得光

的政經本錢和利益，甚至污名化以禍害中國。美歐政客政棍已從過去的假惺惺的對話、談判，匆

匆惡化成為誣衊、強搶的賊相漸露，為世界政壞敗象；中國很有需要盡快檢視、調整應對之法，

保護本國和世界正義力量的合法合理權益。



＊要反擊美先作假再警告有「後果」賊策＊



要指出，美帝國霸權主義者在最近兩三年間明目張膽的不斷破壞世界政治、經濟和社會秩序

。特別是對中國，美國所作的攬炒甚至欲「私了」的劣行，日甚一日：（Ｉ）「混世魔王」特朗

普在任時，已是惡行連連（ｉ）對華舉行貿易「磋商」居然是先加徵關稅而後「談」，更

（ｉｉ）不提任何法理，「制裁」中國的以科技為主的企業、人員等，劣績斑斑，卻誰都想不到

（ＩＩ）現任的「陰毒王」拜登，對華更差，由就任至今一直說甚麼美方不尋求打「新冷戰」，

不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝

擊，一年多下來是違背其「承諾，更反向地做盡壞事，加上跟隨拜廝的一眾劣官以至美國一眾政

客政棍，當然紛紛大做「文章」，中美關係更差勁，是無可置疑的變異。中國希望與美重回合作

關係，說是說，不要抱太大期望。

尤其惡劣者，為中國國家主席習近平２０２２年３月１８日應約同拜登作視頻通話，拜廝居

然厚顏無恥地說甚麼「若（中國）提供物資支援俄羅斯攻擊烏克蘭城市及平民，將會導致影響及

後果」，所「警告」之「後果」，雖然軟弱無力，但拜之言只是說及美國佬及其「盟友」聽，特

別是在視頻通話後會赴歐參與七國組織等幾個會議，也就當然發揮「示範」作用。此足見「陰毒

王」惡毒得連蛇蠍也不如。

隨著拜登以先假設、捏造劣象，並以此為「根據」，對中國作出「警告」和「施壓」，促西

方國家也就陸續出現相關的惡思劣行，並且成為新「態勢」。

正因美國等變招改用先「控擊」再「警告」的新劣法，虛張聲勢，更肆無忌憚地混水摸魚，

故中國已不能再客客氣氣的以「不滿」、「反對」作回應，要同樣變招，應對和化解美國等最新

劣行，重點為（一）按照實際的情況，和過去的劣跡，就重大事件對美帝等作預示式的警告，如

：對美、歐等繼續向烏國提供軍事設備，而不是如美方曾強調的「負責任」地通過和談解決問題

，會使烏局更加惡化，和世界政治經濟有重大的衝擊，警告這些國家要現今強調的承擔「後果」

，是預告式的警告，而非滯後。

更重要的，當然是（二）不斷預作警告，警醒美國及其盟友千萬不要誤讀誤解誤判，千萬不

要干涉中國的內與外的政治經濟政策，更不要插手中國的主權、內政問題，否則肯定會有「後果

」。



＊建議明確表明與俄歷史關係和政策＊



有「後果」，已取代「負責任」的新政治「術語」，而看「後果」，看的是政治、經濟實力

。有些人說的是要「表表態」，講講「後果」，就要狠狠的要這些人講「後果」，要講的是實際

的經濟損失，在世界疫情嚴重和經濟低迷之際，應聲蟲可以嗎？

由是中國可以提出與俄羅斯的歷來關係和政策，不因烏局而變。拜登推手烏局，目的就是要

先滅絕俄羅斯、再滅絕中國等「不同意識形態」的國家。美國是民主國家嗎？講自由嗎？請先看

看美國國內，再向其他國家講民主和自由、人權啦！

不僅美國佬，連緊隨其尾後者，也都對中國「指東劃西」，居然「警告」中國要遵守「全球

規則」，否則將不會繼續崛起，而俄羅斯已展示出「違反國際規則的後果」，更插手中國台灣的

內政問題，可見西方國家狂妄到不可自拔，是為世界之不幸。中國當然不會受到恐嚇，須加強向

美國的種種惡思劣行作主導和預見性的警告，揭露和制止美歐等近期對華和在世界事務強搶惡奪

歪行。

以外交部為主的中國國務院各部委，在新的「後果」外來「壓力」底下，應對和化解對外問

題的壓力，是一個新的課題，任重道遠也。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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