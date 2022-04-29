李家超公布政綱綱領後，恒指曾急升近６００點

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉
行政綱簡介會，李家超表示，政綱有四個綱領，一是強化政府治理；二是土地及房屋供應要提速
、提效、提量；三是提升香港競爭力、可持續發展；四是關愛社會、重視青年發展。
他表示，將推「公屋提前上樓計劃」，縮短約一年輪候時間，亦會成立兩個小組，由司長負
責，加強房屋供應統籌，一是公營房屋行動工作組，會以工作為目標，審視研究「公屋提前上樓
計劃」。
李家超公布政綱期間，恒指重磅科技股急升，恒指曾高見２０８７５，升５９９點。阿里
（０９９８８）升８﹒６１％，報９５﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１３﹒３６％；美團（０３６９０）升６﹒９８％，報１５９﹒３元，以現價計，該股暫連升４
日，累計升幅１４﹒９４％；騰訊（００７００）升７％，報３６３﹒６元，以現價計，該股暫
連升２日，累計升幅８﹒６％；京東集團（０９６１８）升６﹒５３％，報２４４﹒６元，以現
價計，該股暫連升４日，累計升幅２１﹒８１％。
此外，賭股炒起；金沙（０１９２８）升４﹒８６％，報１７﹒７元；銀娛（０００２７）
升２﹒８７％，報４６﹒５５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７﹒７５％。
現時，恒生指數報２０６９６，升４２０點或升２﹒０７％，主板成交６５３﹒８８億元。
國企指數報７０９８，升１８０點或升２﹒６０％。恒生科技指數報４３０１，升２３５點或升
５﹒７８％。
即月期指新報２０５６７，升３９３點，低水１３０點。即月國指期貨報７０６９，升
１６９點，低水３０點。即月科指期貨新報４２９９，升２１６點，低水１２點。
上證綜合指數報２９８６，升１１點或升０﹒３７％，成交２２１８﹒７３億元人民幣。
深證成份指數報１０７１６，升８７點或升０﹒８３％，成交２６７２﹒９０億元人民幣。
表列十大升幅藍籌股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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阿里（０９９８８） ９５﹒８５元 升８﹒６１％
阿里健康（００２４１） ４﹒３１元 升６﹒９５％
美團（０３６９０） １５９﹒３元 升６﹒９８％
騰訊（００７００） ３６３﹒６元 升７％
京東集團（０９６１８） ２４４﹒６元 升６﹒５３％
瑞聲（０２０１８） １８﹒１８元 升６﹒１９％
舜宇（０２３８２） １１５﹒３元 升５﹒３％
阿里（０９９８８） ９５﹒８５元 升８﹒６１％
金沙（０１９２８） １７﹒７元 升４﹒８６％
小米（０１８１０） １１﹒８６元 升４﹒４％
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