李家超公布政綱綱領後，恒指曾急升近６００點

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉

行政綱簡介會，李家超表示，政綱有四個綱領，一是強化政府治理；二是土地及房屋供應要提速

、提效、提量；三是提升香港競爭力、可持續發展；四是關愛社會、重視青年發展。

他表示，將推「公屋提前上樓計劃」，縮短約一年輪候時間，亦會成立兩個小組，由司長負

責，加強房屋供應統籌，一是公營房屋行動工作組，會以工作為目標，審視研究「公屋提前上樓

計劃」。

李家超公布政綱期間，恒指重磅科技股急升，恒指曾高見２０８７５，升５９９點。阿里

（０９９８８）升８﹒６１％，報９５﹒８５元，以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１３﹒３６％；美團（０３６９０）升６﹒９８％，報１５９﹒３元，以現價計，該股暫連升４

日，累計升幅１４﹒９４％；騰訊（００７００）升７％，報３６３﹒６元，以現價計，該股暫

連升２日，累計升幅８﹒６％；京東集團（０９６１８）升６﹒５３％，報２４４﹒６元，以現

價計，該股暫連升４日，累計升幅２１﹒８１％。

此外，賭股炒起；金沙（０１９２８）升４﹒８６％，報１７﹒７元；銀娛（０００２７）

升２﹒８７％，報４６﹒５５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅７﹒７５％。

現時，恒生指數報２０６９６，升４２０點或升２﹒０７％，主板成交６５３﹒８８億元。

國企指數報７０９８，升１８０點或升２﹒６０％。恒生科技指數報４３０１，升２３５點或升

５﹒７８％。

即月期指新報２０５６７，升３９３點，低水１３０點。即月國指期貨報７０６９，升

１６９點，低水３０點。即月科指期貨新報４２９９，升２１６點，低水１２點。

上證綜合指數報２９８６，升１１點或升０﹒３７％，成交２２１８﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１０７１６，升８７點或升０﹒８３％，成交２６７２﹒９０億元人民幣。





表列十大升幅藍籌股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） ９５﹒８５元 升８﹒６１％

阿里健康（００２４１） ４﹒３１元 升６﹒９５％

美團（０３６９０） １５９﹒３元 升６﹒９８％

騰訊（００７００） ３６３﹒６元 升７％

京東集團（０９６１８） ２４４﹒６元 升６﹒５３％

瑞聲（０２０１８） １８﹒１８元 升６﹒１９％

舜宇（０２３８２） １１５﹒３元 升５﹒３％

阿里（０９９８８） ９５﹒８５元 升８﹒６１％

金沙（０１９２８） １７﹒７元 升４﹒８６％

小米（０１８１０） １１﹒８６元 升４﹒４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

