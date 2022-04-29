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29/04/2022 13:04

《異動股》恒指午後再急升逾８００，京東曾升逾兩成

　　《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉
行政綱簡介會，李家超表示，政綱有四個綱領，一是強化政府治理；二是土地及房屋供應要提速
、提效、提量；三是提升香港競爭力、可持續發展；四是關愛社會、重視青年發展。
　　他表示，將推「公屋提前上樓計劃」，縮短約一年輪候時間，亦會成立兩個小組，由司長負
責，加強房屋供應統籌，一是公營房屋行動工作組，會以工作為目標，審視研究「公屋提前上樓
計劃」。
　　其中提及加強與深圳合作發展，期間科技股急升，午後科技股進一步爆升，京東
（０９６１８）曾升超過２４％，高見２８６元，現升２２﹒９１％，報２８２﹒２元；成交約
９１６萬股，涉資２２﹒０１億元。阿里（０９９８８）升１３﹒４３％，報１００﹒１元；美
團（０３６９０）升１３﹒９７％，報１６９﹒７元；騰訊（００７００）升１１﹒７７％，報
３７９﹒８元。
　　但相反本地地產股受壓；長建（０１０３８）跌１﹒８６％，報５２﹒８元；恒隆地產
（００１０１）跌４﹒０５％，報１５﹒１８元；新世界（０００１７）跌０﹒６６％，報
３０﹒０５元。
　　現時，恒生指數午後最高升９００點，報２１１７６；現報２１０８９，升８１３點或升
４﹒０１％，主板成交７４５﹒６０億元。國企指數報７２７２，升３５３點或升５﹒１１％。
　　上證綜合指數報３０２２，升４７點或升１﹒５８％，成交２３４２﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報１０８８４，升２５５點或升２﹒４０％，成交２８１７﹒１３億元人民幣


　
　　　　　　　　　　表列升幅較大藍籌股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東集團（０９６１８）　２８２﹒２０元　升２２﹒９１％
　　美團（０３６９０）　　　１６９﹒７０元　升１３﹒９７％
　　阿里（０９９８８）　　　１００﹒１０元　升１３﹒４３％
　　騰訊（００７００）　　　３７９﹒８０元　升１１﹒７７％
　　阿里健康（００２４１）　　　４﹒５２元　升１２﹒１６％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１８﹒７２元　　升９﹒３５％
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒１０元　　升６﹒５１％
　　藥明生物（０２２６９）　　５９﹒１０元　　升７﹒０７％
　　舜宇（０２３８２）　　　１１７﹒１０元　　升６﹒９４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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