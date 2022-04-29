《異動股》恒指午後再急升逾８００，京東曾升逾兩成

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉

行政綱簡介會，李家超表示，政綱有四個綱領，一是強化政府治理；二是土地及房屋供應要提速

、提效、提量；三是提升香港競爭力、可持續發展；四是關愛社會、重視青年發展。

他表示，將推「公屋提前上樓計劃」，縮短約一年輪候時間，亦會成立兩個小組，由司長負

責，加強房屋供應統籌，一是公營房屋行動工作組，會以工作為目標，審視研究「公屋提前上樓

計劃」。

其中提及加強與深圳合作發展，期間科技股急升，午後科技股進一步爆升，京東

（０９６１８）曾升超過２４％，高見２８６元，現升２２﹒９１％，報２８２﹒２元；成交約

９１６萬股，涉資２２﹒０１億元。阿里（０９９８８）升１３﹒４３％，報１００﹒１元；美

團（０３６９０）升１３﹒９７％，報１６９﹒７元；騰訊（００７００）升１１﹒７７％，報

３７９﹒８元。

但相反本地地產股受壓；長建（０１０３８）跌１﹒８６％，報５２﹒８元；恒隆地產

（００１０１）跌４﹒０５％，報１５﹒１８元；新世界（０００１７）跌０﹒６６％，報

３０﹒０５元。

現時，恒生指數午後最高升９００點，報２１１７６；現報２１０８９，升８１３點或升

４﹒０１％，主板成交７４５﹒６０億元。國企指數報７２７２，升３５３點或升５﹒１１％。

上證綜合指數報３０２２，升４７點或升１﹒５８％，成交２３４２﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報１０８８４，升２５５點或升２﹒４０％，成交２８１７﹒１３億元人民幣

。





表列升幅較大藍籌股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

京東集團（０９６１８） ２８２﹒２０元 升２２﹒９１％

美團（０３６９０） １６９﹒７０元 升１３﹒９７％

阿里（０９９８８） １００﹒１０元 升１３﹒４３％

騰訊（００７００） ３７９﹒８０元 升１１﹒７７％

阿里健康（００２４１） ４﹒５２元 升１２﹒１６％

瑞聲（０２０１８） １８﹒７２元 升９﹒３５％

小米（０１８１０） １２﹒１０元 升６﹒５１％

藥明生物（０２２６９） ５９﹒１０元 升７﹒０７％

舜宇（０２３８２） １１７﹒１０元 升６﹒９４％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

