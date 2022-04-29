【新冠肺炎】國家衛健委：要求各地設立黃碼醫院

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家衛生健康委副主任李斌回應了關於如
何統籌疫情防控和正常的醫療服務的問題。國家衛生健康委部署要求各地，要設立黃碼醫院，開
通雲門診，對於危急重症的患者在核酸檢測結果不明的情況下，要及時啟動和規範使用急診、搶
救室、手術室、病房設立的緩衝區域，醫務人員嚴格落實首診負責制，和急危重症搶救的制度，
做好個人防護，及時有效地進行救治，不以任何理由推諉拒絕，延誤治療。
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