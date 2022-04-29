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29/04/2022 12:15

《午市前瞻》李家超公布後政綱港股飆升，專家指中海油要待回落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數半日收報２０６８６，升４１０點或２﹒０２％，主
板成交６６９﹒４３億元。恒生中國企業指數報７０９７，升１７８點或２﹒５８％。恒生科技
指數報４３０５，升２３８點或５﹒８６％。行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議
展覽中心舉行政綱簡介會，其中提及加強與深圳合作發展，期間科技股急升；阿里
（０９９８８）升９﹒３５％，報９６﹒５元；美團（０３６９０）升７﹒９２％，報
１６０﹒７元；騰訊（００７００）升６﹒５９％，報３６２﹒２元；阿里健康（００２４１）
升８﹒４４％，報４﹒３７元。
　　通關概念股亦急升；金沙（０１９２８）升４﹒７４％，報１７﹒６８元；銀娛
（０００２７）升２﹒７６％，報４６﹒５元；新秀麗（０１９１０）升２﹒３３％，報
１７﹒６元；普拉達（０１９１３）升７﹒２６％，報４９﹒５元。

＊李偉傑：須留意加息的後續影響＊

　　隔晚美股大反彈，港股未有跟隨，回落過百點。大中華投資策略研究學會副會長（港股）李
偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指短期有反彈趨勢，因外圍反彈，Ａ股又回穩，故今日跌幅亦
稍為出乎意料。
　　短期市場關注科技股能否帶動港股回升，但相關股份仍受債息率影響，故主要利好還望Ａ股
表現。李偉傑指出，Ａ股回穩將對港股有利，若Ａ股維持反覆整固向上，預期間恒指將繼續在
２００００點水平上落，下方１９５００比較有支持。向上則以逐條移動平均線為目標，目前先
以２０天線約２１２００點，若科技股表現改善，將有望於「五窮月」上望５０天線。
　　李偉傑補充，未來數個交易日內地市場休市，故將較受美國加息預期影響，美國近期經濟數
據參差，大幅加息將不利股市表現，故須留意加息的後續影響。

＊中海油回落至１０元宜買＊

　　中海油（００８８３）兌現承諾，公布首季業績同時公布早前提及的末期息與特別息，合共
每股１﹒１８元。李偉傑不建議現價追入博派息，因高派息早為市場預期之內，早前股價亦曾回
落至１０元水平，建議回落至１０元才較適合買入。至於油價方面，俄烏戰事令油價居高不下，
預期制裁亦未必會短期內完結，但油價升至１１０美元亦難以再突破，料將於９８美元至１１０
美元間徘徊，將有利油股表現。（ｈｃ）

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