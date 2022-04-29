《美元走勢－羅明立》日圓跌速過快不是好事，有機會反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒２４ １３０﹒８０ １３０﹒２５

歐元╱美元 １﹒０５４８ １﹒０５４８ １﹒０５０２

英鎊╱美元 １﹒２５２６ １﹒２５２６ １﹒２４６５

美元╱瑞郎 ０﹒９７００ ０﹒９７２２ ０﹒９６９６

美元╱港元 ７﹒８４６５ ７﹒８４７６ ７﹒８４５８

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《美元走勢》美匯指數星期四（２８日）升近１０４水平，連續６日高收。美國第一季度實

際ＧＤＰ年化季率初值出現萎縮，為－１﹒４％，不及預期的１﹒１％，個人消費支出不俗，但

由於進口大增而出口收縮，拖累經濟表現３﹒２％。美國１０年期國債孳息重回２﹒８５％。德

國準備分階段停止購買俄羅斯石油，令歐盟禁止進口俄羅斯石油機會大增。

歐元失守１﹒０５後反覆偏軟，在該水平附近上落，美匯指數連日走強已出現超買情況，現

水平追入值博率不高，估計短線調整後才吸納較入適。美元兌日圓曾經升越１３１，日本財務省

有官員表示，最近的匯率走勢「令人極為擔憂」，日本將在匯市採取適當的行動。口徑跟央行行

長並不一致。近期日圓跌幅過大，就算央行接受其貶值，但跌速過快不是好事，小心日圓有機會

反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４８５ １﹒０６００ １﹒０４４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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