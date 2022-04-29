《本港樓市》運房局：一手私宅潛在供應９﹒９萬伙創新高

《經濟通通訊社２９日專訊》運房局公布，今年首季，一手私人住宅施工量為３８００伙，
按季增加１６００伙；落成量為８１００伙，按季增加５８００伙。
至於整體潛在供應方面，未來３至４年一手私宅供應約９﹒９萬伙，按季增１０００伙，創
新高。其中已落成但仍未售出單位１﹒４萬伙，建築中但未售出的單位７萬伙，已批出土地並可
隨時動工的單位１﹒５萬伙。（ｃｌ）
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