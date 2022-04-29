【夜期時段】即月期指報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９６２點，跌４１點，低水

１２７點，最新報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點，合約成交１１９２張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７２７３點，跌２點，低水２６點，最新報７２４８點，跌

２７點，低水５１點，合約成交１２１９張。

