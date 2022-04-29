【夜期時段】即月期指報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９６２點，跌４１點，低水
１２７點，最新報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點，合約成交１１９２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７２７３點，跌２點，低水２６點，最新報７２４８點，跌
２７點，低水５１點，合約成交１２１９張。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|中國故事29/04/2022
《神州經脈》中美就中概股審計細節磋商 政治局表態後A場坐火箭
|財經熱話29/04/2022
【月結－加息風暴】聯儲局緊縮人行鬆 大市7月前仍波動
|財經熱話29/04/2022
【月結－加息風暴】科技股爆升但專家看法各異，銀行股可考慮吸納
|香港政情29/04/2022
【特首選舉】李家超發表四綱領 推公屋提前上樓並解決跨代貧窮
|財經熱話29/04/2022
【監管鬆綁？】科技股短期未升完？黃偉豪：兩股可留意！
|財經熱話29/04/2022
【匯市風雲】美元縱受惠息差擴大 紐加緊隨其後抗跌力強
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰