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29/04/2022 17:20

【夜期時段】即月期指報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點

　　《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９６２點，跌４１點，低水
１２７點，最新報２０９５６點，跌４７點，低水１３３點，合約成交１１９２張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７２７３點，跌２點，低水２６點，最新報７２４８點，跌
２７點，低水５１點，合約成交１２１９張。

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