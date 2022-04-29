《再戰明天》澳洲議息，本港公布ＧＤＰ

《經濟通通訊社２９日專訊》澳洲議息，及本港公布第一季本地生產總值（ＧＤＰ），料為

下周二（３日）市場焦點。



＊歐盟能源部長緊急會議，商能源供應＊



各國重要經濟活動方面，下周一（２日）歐盟國家能源部長舉行緊急會議，討論歐盟能源供

應問題。

數據方面，周六本港時間９：３０ａｍ，中國公布４月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），

料由４９﹒５降至４７﹒３；４月非製造業採購經理人指數料由４８﹒４降至４６；４月綜合採

購經理人指數。本港時間９：４５ａｍ，中國公布４月財新製造業採購經理人指數，料由

４８﹒１降至４７。

下周一德國公布３月零售銷售，月率升幅料由０﹒２％擴大至０﹒４％。１：００ｐｍ，日

本公布４月消費者信心指數，料由３２﹒８升至３４﹒９。５：００ｐｍ，歐元區公布４月消費

者信心指數。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布４月ＩＳＭ 製造業指數，料由５７﹒１升至

５７﹒７。



＊澳洲議息，澳博業績＊



下周二１２：３０ｐｍ，澳洲公布官方指標利率，料由０﹒１％升上０﹒２％。

４：３０ｐｍ，香港公布第一季本地生產總值，年率料由４﹒８％逆轉至下滑２％。

５：００ｐｍ，歐元區公布３月生產者物價指數；３月失業率料由６﹒８％降至６﹒７％。時間

１０：００ｐｍ，美國公布３月耐用品訂單；３月工廠訂單料由下滑０﹒５％改善至升１﹒１％

。

在本港，下周二公布業績的公司有：虎都（０２３９９）、澳博（００８８０）等。

（ｈｌ）

