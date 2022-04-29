平保（０２３１８）首季純利跌２４﹒１％至２０６﹒６億人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》平保（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至

２０２２年３月３１日止首季純利２０６﹒５８億元（人民幣．下同），按年跌２４﹒１２％；

每股基本盈利１﹒１８元

期內收入３３４２﹒１５億元，跌８﹒８８％；歸屬於母公司股東的營運利潤４３０﹒４７

億元，增長１０％。壽險及健康險新業務價值為１２５﹒８９億元，按年跌３３﹒７％。

（ａｃ）



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