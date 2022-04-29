【企業盈喜】資本策略地產（００４９７）料全年多賺２﹒５４倍

《經濟通通訊社２９日專訊》資本策略地產（００４９７）發盈喜，預期截至今年三月底止

年度，公司擁有人應佔公司綜合溢利將約為１１﹒７億元，較去年約３﹒３０８億港元增加約

２５４％。其增加是主要因該公告所披露將持作出售物業轉移至投資物業錄得公平值收益所致。

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