【特首選舉】李家超：要建立守法意識，市民離港或與疫情有關

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉唯一候選人李家超發表政綱後見記者，被問到會

否特赦反修例風波中被判入獄的年輕人，他表示，香港需要建立守法意識，否則將會變成弱肉強

食的社會，老百姓會受到惡霸欺凌，雖然大家可能會同情某部分人，但如果社會不建立守法意識

，受害的將是所有人。對於會否委任民主派人士加入政府，李家超表示會用人唯才，亦希望有共

同理念的人為香港做事。至於籌組班子的進度，他則表示，自己正全情投入競選工作。



＊疫情遲早消退，平衡抗疫和經濟活動＊



李家超又指，新冠疫情遲早會消退，政府正以平衡和務實的做法，讓社會回復正常，他認為

可以透過管控風險，識別較低風險的行業，讓相關商業活動可以繼續運作，平衡控制疫情和經濟

活動的需要。



＊市民離港或與疫情有關＊



被問到如何評論港人移民情況時，他指本港過去經常面對有人員流動，更重要是保持吸引力

及競爭力，認為市民離港的其中一個原因與新冠肺炎防疫措施有關，相信疫情過後，就會讓外界

明白香港的吸引力和競爭力，強調香港擁有獨特優勢，屬內地市場及大灣區的重要資產，世上任

何城市也不能取代香港的地位。（ｈｙ）

