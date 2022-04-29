【特首選舉】李家超：全面審視北部都會區及明日大嶼發展

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉
行政綱簡介會，他表示，會全面審視北部都會區及明日大嶼發展，亦會審視綠化帶和棕地，強調
與土地擁有者共同開發，更會考慮引用《土地收回條例》。
李家超強調，要整個社會共同解決問題。他主張基建先行，提倡加強與深圳和大灣區的基建
對接，並且審視和推進重要鐵路項目。（ｈｙ）
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