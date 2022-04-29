【特首選舉】李家超：深信香港經過磨鍊後更活力，可重新出發

《經濟通通訊社２９日專訊》行政長官選舉候選人李家超上午１１時於灣仔會議展覽中心舉
行政綱簡介會。他表示，自己參選的動力來自對香港的信心，深信香港經過近３年的困難和磨鍊
，會更有活力，可以奮發自強，重新出發，將會安定、穩定、多元、包容和充滿希望。他會帶給
大家一個「會做事、做成事」的政府，他會以誠懇的態度，多聆聽和溝通，凝聚各界力量，團結
解決社會問題。（ｈｙ）
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