《小傳日記》ＡＴＭＸＪ三隻入三甲，美團阿里起筷夾！

《小傳日記》恒指周三跌到１９６６５點，牛證重貨區底價２０５００打哂，仲送多個「甜

品」俾淡友，皆因恒指隊到落去重貨區再低一層嘅１９６００至１９６９９區域，呢度都有唔少

牛證。結果再次印證，打哂啲牛證就反彈！

尋日恒指上番２００００收市後，今朝開市之後試到最低２００４０之後回升，１１點過去

係咁抽上。表現穩定係因為尋晚美國公布首季ＧＤＰ意外收縮，市場當好消息炒，因為估計聯儲

局會減慢加息步伐，臨近上午收市前抽高到２０８７５。不過，下午開市頭５分鐘突然爆上全日

高位２１１７６。

估計係同內地消息有關，據報中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢同經濟

工作。會議強調，要有效管控重點風險，守住唔好發生系統性風險底線。要堅持房住不炒，優化

商品房預售資金監管，促進房地產市場平穩健康發展。又話要穩步推進股票發行註冊制改革，積

極引入長期投資者，保持資本市場平穩運行。要促進平台經濟健康發展，完成平台經濟專項整改

，實施常態化監管，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。

ＡＴＭＸＪ之中三隻跑入三甲，最後阿里（０９９８８）「影相」勝出，全日升１５﹒６９％

，收報１０２﹒１銀；京東（０９６１８）升１５﹒６８％影輸個馬鼻尖，收報２６５﹒６銀；

第三名嘅美團（０３６９０）升１５﹒５％，收報１７２銀，都好近。三者之中，日線圖睇京東

差唔多到價，追唔過；美團初步升破橫行區頂，１６０至１６２銀可以入番啲，上望１９０至

２２０銀；至於阿里，之前調整較深但亦成就咗雙底形態，可以望番１２０銀先。請請！



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