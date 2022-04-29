【雷鼎鳴專訪】明日大嶼高效益，長遠增加土地供應解決房屋問題

《經濟通通訊社記者張可怡２９日報道》特首候選人李家超今日公布競選政綱，他指會全面

審視北部都會區及明日大嶼發展，亦會審視綠化帶和棕地，更會考慮引用《土地收回條例》。政

府委任的土地供應專責小組於２０１８年建議開展「明日大嶼」填海計劃，專責小組成員之一、

香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授雷鼎鳴接受《經濟通通訊社》專訪時表示，「明日大

嶼」成本效益相當高，長遠來說能增加土地供應，值得去做。

「可以計到條數，「明日大嶼」的成本效益是不錯的，雖然填海要成本，但香港的土地資源

非常矜貴，對於香港總體經濟，包括政府賣地、收入得益是非常明顯高過填海所付出的代價。」

雷鼎鳴認為，雖然「明日大嶼」表面上要等一段相當長的時間才有土地供應，但它的作用不單是

這樣，「新界有很多土地，但講了幾十年也收不回來，有很多政治阻力、利益問題，如果政府承

諾，不用多長時間有新的人工島出現，提供相當多的土地，對於倒逼新界地主放地發展、起樓有

很大作用。」他解釋，一旦開展了「明日大嶼」，將來地價只會愈來愈平，促使新界地主加速發

展現有的土地。



＊倡郊野公園邊陲土地起樓＊



雷鼎鳴同時指出，增加土地供應不止一種方法，他建議將郊野公園一小部分，２％至３％的

土地用來起樓，成本較低，一樣可以解決香港房屋問題。他又建議發展新界北部，「在邊界發展

商業中心或興建部分住宅我是贊成的，過了邊界後就是深圳，深圳是很旺的地方，但香港這邊就

荒山野嶺，是土地利用低效率的表現。」



＊主張增加房屋供應壓抑樓價＊



受疫情影響，面對美國加息等因素，本港出現不少「減價盤」，租金亦有下調跡象，雷鼎鳴

指，近兩年本港樓市面對比較大的風險，本來受美國加息影響，本港在聯繫匯率制度下，會跟美

國加息，對樓價有壓抑作用，「過去十多年以來，湧入香港的資金太多，雖然金管局已送走７成

資金，紓緩通脹壓力，但香港資金仍然很充裕，可以暫時不用跟貼美國息口，對樓價仍然有支持

作用。」他認為香港土地供應遠遠不足，現時應該擔心樓價過貴，如果樓價回落，對整體社會、

經濟發展也有好處。

「我們不希望樓價回落的原因是國際環境惡劣，如果因經濟惡劣而造成樓價下跌，則並非好

事，希望增加樓宇供應，經濟繼續好轉，靠供應壓抑樓價，這才是好現象。」但雷鼎鳴坦言，短

期內不會出現這樣的情況。



＊短期內難大幅增加房屋供應＊



至於政府增加公營房屋供應會否令樓價大跌，雷鼎鳴指，「現時其實看不見政府能增加多少

房屋供應，未來５年增加不了多少土地，也交付不了多少住宅單位。雖然『明日大嶼』可以比原

本的計劃更快，如果能果斷推行，幾年內應該能增加供應，但以政府的速度，相信再快都不會快

很多，發展新界北部亦需時。」他期望李家超當選後，能迅速改變政府的工作效率，「我對這方

面暫時不是太樂觀，雖然比以前樂觀，但都不太相信期內房屋數量能大幅度增加，因此不存在因

政府增加房屋供應令樓價大跌。」

