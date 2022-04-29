建行（００９３９）首季純利８８７﹒４億人幣，按年升６﹒７７％

《經濟通通訊社２９日專訊》建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）宣布，截至今

年３月底止首季，純利８８７﹒４１億元（人民幣．下同），按年升６﹒７７％，每股盈利

０﹒３５元。期內，經營收入２００２﹒２９億元，按年升２﹒５％。

期內，利息淨收入１５９４﹒９１億元，按年增長８﹒３９％。淨利差為１﹒９６％，與上

年同期持平；淨利息收益率為２﹒１５％，較上年同期上升０﹒０２個百分點，主要是受產品結

構優化的影響。

手續費及佣金淨收入４１０﹒７３億元，較上年同期微降，主要是支持實體經濟發展，繼續

對客戶採取減費讓利的措施，部分產品收入按年下降；理財產品業務、代理業務、託管及其他受

託業務仍保持穩健發展。

經營費用４４２﹒３６億元，按年增加１５﹒８７億元。成本收入上升０﹒２７個百分點至

２１﹒３５％。減值損失５１８﹒１２億元，按年減少４﹒５１億元。其中，信用減值損失

５１５﹒１４億元，按年下降１﹒４７％。

按照貸款五級分類劃分，不良貸款為２７６５﹒５２億元，較上年末增加１０４﹒８１億元

。不良貸款率１﹒４％，較上年末下降０﹒０２個百分點。撥備覆蓋率為２４６﹒３６％，較上

年末上升６﹒４０個百分點。（ｈｙ）



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