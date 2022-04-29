《真知灼見－溫灼培》日央行似意向日圓下跌

《真知灼見》先看美國消息。美國首季ＧＤＰ按季收縮１﹒４％，扭轉了去年第四季有著

６﹒９％增長情況。導致這情況出現當然有著多個解釋，該季爆發了Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情，也發

生了俄烏事件。但是，俄烏事件對美國實際是利多於弊，美國可售賣更多液化天然氣予歐洲。相

信對美國該季影響最大，是失去了政府的疫情救助資金，從而導致經濟失去動力。不過，由於進

入第二季，美國的經濟已進一步從疫情中回復正常，料美國出現連續兩第ＧＤＰ負增長機會微，

不會影響聯儲局５月加息步伐。美股亦未見受ＧＤＰ因素影響，美股三大指數昨晚均見上升。



＊日央行表明要繼續走寬鬆政策＊



日央行於周四（２８日）議息會後，如預期維持所有貨幣政策不變，息率保持於－０﹒１％

水平，及１０年債息在０﹒２５％或以下。日央行行長黑田東彥指，會繼續保持龐大寬鬆貨幣政

策以支撐經濟。另外，黑田更明確指，要借助是次議息會的機會，向外澄清該行對繼續維持寬鬆

貨幣政策的意向。消息一出，日圓匯價隨即跌穿１３０兌１美元的重要支持。而日圓的下跌亦拖

累人民幣匯價跌穿６﹒６兌１美元。日央行未議息前，日圓本已於１２７－１３０兌１美元水平

徘徊。

黑田東彥應該知到，以當時日圓匯價水平，如他仍然發表如此決斷的維護日央行極度寬鬆貨

幣政策言論，日圓是難免會跌穿１３０位置。基於此一推論，我們有理由相信，黑田是有心想日

圓匯價穿１３０甚至更低水平。加上上周當日本財務大臣鈴本俊一於Ｇ２０大會上與美國財長耶

倫會面後，雙方並沒有就日圓弱勢作出任何強硬措詞，更不排除日圓的下跌也是得到美方默許。

假使上述分析正確，按圖表量度不排除日圓下一下跌目標將是２００２年第一季低位１３５兌１

美元水平，即約５﹒８港元。確實，２０年低的日圓有其吸引，但鑑於日央行對弱日圓的取態，

提防日圓有機會更低。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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