《積金攻略－黃煥儀》混合基金基準指標將納Ａ股，選擇更多元

《積金攻略》積金局於２０２０年１１月將上交所及深交所納入「核准證券交易所名單」，

放寬強積金基金投資Ａ股不可多於１０％的上限。結果短短一年之間，相關投資金額增加了超過

１倍，至２００多億人民幣。

此外，隨著更多國際指數公司將中國Ａ股納入新興市場指數，以及更多基金經理表示有意增

加Ａ股配置，負責制定強積金基準指標的香港投資基金公會（ＨＫＩＦＡ）及韋萊韜悅

（Ｗｉｌｌｉｓ Ｔｏｗｅｒｓ Ｗａｔｓｏｎ）宣布，將會更新強積金混合型基金的基準指標

（ｂｅｎｃｈｍａｒｋ），把原有佔強積金混合型基金股票部分三分之一的港股板塊（富時強積

金香港指數）加入Ａ股（富時強積金中國Ａ股對沖指數），經調整後港股及Ａ股的佔比將為

８０％：２０％；港股的８０％分配當中，分別為Ｐ股的３５％，香港資產的２４％，Ｈ股的

１８％，以及紅籌的３％。至於其他資產，包括債券及環球地區股票，佔比就維持不變。



＊股票選擇大增３倍＊



在新基準下，強積金混合基金可選取的港股及Ａ股數目，將會由目前的３２２隻，大增超過

３倍，至１０６０隻；引伸出來的歷史回報及風險，則與現有基準只有輕微差距－－截至去年５

月底計算，在新基準下，３年期回報率１０﹒４％，高於原基準的９﹒８％，５年期回報率

１３﹒１％，與原基準的１３﹒２％差不多；風險方面，３年期及５年期的情況相若，分別為

１６﹒４％及１３﹒５％。

不過，將時間軸延伸，截至今年２月底止，富時強積金香港指數過去一年下跌了２２﹒５％

，表現遠差於富時強積金中國Ａ股對沖指數，只下跌５﹒８％ 。因此，新基準下的回報率，

以過去一年計算，便將遠高於現基準。當然，過往表現並不代表未來可以持續，成員只可作為參

考。



＊影響混合基金構成＊



事實上，調整基準指標，並非為了增加相關強積金的回報，而是為了配合投資市場大勢所趨

，並且擴闊強積金基金經理的投資選擇，令強積金資產更多元化，最後達到分散風險之效。

而且，新基準亦不會短期內實行，好讓業界及投資者有足夠時間準備及了解，首階段將於

２０２３年７月１日生效，其後分４階段進行，每季季初調整一次，每次調升Ａ股權重５％，直

至２０２４年４月１日完成。

成員選擇混合基金時，需留意基準指標的改變，將影響基金的構成。以強積金最新季度統計

為例，截至去年年底，市場上共有１７８隻混合資產基金，佔總數的４３％，多於股票基金的

１４５隻，佔比３５％；涉及資產淨值４２８３﹒７億元，佔總資產的３６％，僅次於股票基金

的５２０９﹒１億元，佔比４４％。因此，當基準指標逐步納入Ａ股，受影響的基金數目眾多，

流入Ａ股的資金亦不少，成員配置混合資產基金的話，需留意相關基金的投資策略。

《環一財富管理產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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