《品中資－羅國森》投資基建股也不能「大水漫灌」

《品中資》曾幾何時，三大中資基建股，包括中交建（０１８００）、中國中鐵

（００３９０）（下稱中鐵）及中鐵建（０１１８６），是投資者的寵兒。

無他，在外資心目中，她們是不折不扣的Ｃｈｉｎａ Ｐｌａｙ（儘管部分基建股已有海外

業務，但比例仍然很低），意思是能夠受惠於中國經濟增長的股票。而且，這類公司大都是業內

翹楚，基本上沒有太大競爭，所以，賺錢是理所當然的。

但結果，這三大中資基建股，上市以來的股價表現，我只能用「不忍卒睹」來形容，某程度

等於發了一場夢。

三大基建股先後在２００６－２００８年來港上市，當中以中交建最早（２００６年上市）

，中鐵緊隨其後（２００７年上市），而中鐵建則最後（２００８年上市）。

中交建的現價跟１５年前上市時差不多，已經是最好的了；中鐵的現價還比招股價仍然輕微

潛水，而中鐵建更大幅潛水，遑論跟她們的高位比較。慶幸的是，三大基建股都沒有停過派息，

收了十多年的股息，算是股東們的一種安慰吧！

回說她們的股價。２００７年港股處於大牛市，投資者對基建股的憧憬，直接推動她們的股

價上升，中交建的股價，最高升至２５﹒３元呢（昨日收報４﹒５２元，招股價４﹒６元）！

２００８年金融海嘯之後，中央推出４萬億元（人民幣．下同）的刺激經濟方案，當中大部

分都是基建項目，因此，基建股的第一次高潮，其實是由２００７年，一直延續至２００９年的

。



＊「一帶一路」是基建股第二春＊



沉寂了幾年之後，到了２０１３年底，國家主席習近平提出「一帶一路」的構思，後來還將

之寫入三中全會的《決定》，令該構思提升至國家戰略層面。

一言以蔽之，中國推動「一帶一路」的目的，就是想透過協助沿線國家興建基建項目，提昇

自己在國際市場上的地位。而推動鄰近地區的經濟發展，也有助中國的經濟擴張。

另外，由於當時內地的基建產能過剩，推動「一帶一路」，有助消化這方面的產能，正是「

一家便宜兩家著」的安排。因此，三大基建股迎來了「第二春」，其中中交建的股價升回

２００７年高位的一大半；中鐵的股價更升至接近２００８年的高位；而中鐵建更威，股價創了

新高。

只可惜，這一次的升浪只維持到２０１５年的上半年，三大基建股已經無以為繼；無他，因

為經過一輪「大水漫灌」之後，內地已經開始放慢基建工程，而該三大基建股的業績也停滯不前

。這個弱勢一直持續到今年還未過去。

不過，肆虐兩年多的新冠疫情，嚴重影響內地的經濟活動，加上最近內地主要城市的疫情加

劇，加深經濟下行的壓力。於是，本周二由習近平主席主持的中央財經委員會第十一次會議，就

透露了中央政府想再一次以基建來撐經濟，甚至推動經濟發展。

據報道，習近平提出要求，中國的基礎設施同國家發展和安全保障需要相比，但還不夠適應

，要適度超前，布局有利於引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時，把握好超前建設的

力度。

會議還指出了５個布局重點，包括交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設；信息、科技、

物流等產業升級基礎設施建設；城市基礎設施建設；農業農村基礎設施建設和國家安全基礎設施

建設。



＊基建股迎來「第三春」＊



另外，據報道，習主席也要求今年中國的經濟增長率要超越美國。去年第四季度，美國的經

濟增長率是５﹒５％，而中國只是４％。看到以上的報導，我即時的感覺是，今次「阿爺」也動

了真章。無論為了面子或實際需要，內地今年真的會以各種手段刺激經濟增長，而當中的基礎建

設會扮演主要角色。

我認為，三大基建股有望迎來「第三春」了，因為她們的股價實在大落後，股息不俗之餘，

估值又跌至只有４－５倍，如果有刺激因素，股價有望顯著上升。

不過，我也吸收了２００８年「大水漫灌」的經驗，不再以該三大基建股為投資對象，而是

集中該五大領域，去挑選更受惠的股票，因為盲目追捧該三大基建股，就等於投資上的「大水漫

灌」。

今時今日，投資也要講精準到位，如何精準地選股？下次再續。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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