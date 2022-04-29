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29/04/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價貶５４９點八連挫，報６﹒６１７７年半低

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６１７７，
較上個交易日跌５４９點子，為連續第八日下挫，創２０２０年１１月１３日以來近一年半新低
，上個交易日報６﹒５６２８。
　　美元周四延續漲勢，美匯指數紐約盤中觸及１０３﹒９３，是２００２年以來最高。尾盤因
美國商務部公布首季ＧＤＰ按年跌１﹒４％，令美元回落至１０３﹒６７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６１７７　　＋５４９﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９５３１　　＋２５３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０６１６　　－５０５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８４３４　　　＋６９﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２５３５　　＋１９９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０６５　　＋２９４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３００１　　　＋５７﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７７６７　　＋２０５﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８１３９　　＋３５２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７０７　　＋４７６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８９　　　－４７﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒９８３２　－２１３６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４１４１　　　－５７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒００００　　　－７９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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