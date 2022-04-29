【聚焦人幣】人幣中間價貶５４９點八連挫，報６﹒６１７７年半低

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６１７７，

較上個交易日跌５４９點子，為連續第八日下挫，創２０２０年１１月１３日以來近一年半新低

，上個交易日報６﹒５６２８。

美元周四延續漲勢，美匯指數紐約盤中觸及１０３﹒９３，是２００２年以來最高。尾盤因

美國商務部公布首季ＧＤＰ按年跌１﹒４％，令美元回落至１０３﹒６７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６１７７ ＋５４９﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９５３１ ＋２５３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０６１６ －５０５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８４３４ ＋６９﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２５３５ ＋１９９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０６５ ＋２９４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３００１ ＋５７﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７７６７ ＋２０５﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８１３９ ＋３５２﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７０７ ＋４７６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８９ －４７﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒９８３２ －２１３６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４１４１ －５７﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒００００ －７９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

