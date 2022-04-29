《鍾之日記》口術盡出奪三千，陸港齊彈過五一

《鍾之日記》４月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



Ａ股本周初曾錄暴跌，資本市場動盪不安，中央政府連番出手維穩。中共中央政治局今日召

開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議要求加大宏觀政策調節力度，抓緊謀劃增量政策工

具，加大相機調控力度，守住不發生系統性風險底線，努力實現全年經濟社會發展預期目標，保

持經濟運行在合理區間。穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入長期投資者，保持資本市場平

穩運行。

盡管政治局會議以表態為主，但資本市場反應熱烈，滬深兩市午後坐火箭向上衝，全日超過

４４００隻個股上漲，滬指愈升愈有，全日升幅達到２﹒４１％，報３０４７﹒０６點，在假期

前企穩三千點收局。

不過疫情封控持續、俄烏戰爭不休以及美國預計大幅度加息的情況下，中國經濟仍然面對嚴

峻挑戰，滬綜指本周首兩日暴跌接近６﹒５％，即使其後三日努力修補裂口，累計全周仍跌

１﹒２９％，是連續第四個星期下跌。

深成指今日暴漲３﹒６９％，全周跌０﹒２７％，連續四周下跌；創業板指今日升

４﹒１１％，全周倒升０﹒９８％。

內地五一勞動節假期將至，Ａ股將休市，下周四（５月５日）復市，陸股通同日重啟。假期

因素下今早成交偏低，但午後大市暴力拉升推高交投，全日兩市成交９６５０億元人民幣，按日

大增１４﹒８％，資金循陸股通淨流入Ａ股逾４２億人幣。



＊外圍神州齊傳利好，港股猛漲８００點＊



隔晚美股走勢向好，帶動港股本日高開高走，科技股受帶動，早上唯一特首候選人李家超公

布政綱後，港股升幅擴大逾５００點，午後更升逾８００點，帶動恒指收復２１０００點關口，

多隻恒指科技股升逾一成，帶動市場氣氛。中共中央政治局４月２９日召開會議，表示要出台支

持平台經濟規範健康發展的具體措施，帶動多隻科技股急漲。最終恒指收報２１０８９，升

８１３點或升４﹒０１％，主板成交１６５１﹒１６億元。



＊憧憬中美放寬監管，阿里重返紅底股＊



外電報道，中美審計合作有進展，中國正與美國審計監管機構ＰＣＡＯＢ商議，如何讓美方

現場巡查美國上市中概股的審計過程，期望讓２６１家美國上市中概股，大部分都毋須除牌。不

單中美監管合作傳進展，中央政治局會議強調穩經濟，並出台支持平台經濟規範健康發展的措施

，未再提及防範資本野蠻擴張。

另外，有消息指中央政治局召開會議後，即將與內地科網巨擘舉行座談會，市場對北京停止

對科網企業整頓，以及給予互聯網平台更大角色提振經濟的憧憬升溫。座談會將於五一長假（４

月３０日至５月４日）後舉行，以安撫科網高層，政府不再會要求整改或施加意料之外的罰款。

消息稱，阿里（０９９８８）、騰訊（００７００）、美團（０３６９０），以及抖音母企字節

跳動等都全都獲邀出席。

上述消息均利好科技股氣氛，ＡＴＭＸＪ全線升超一成。阿里飆１５﹒７％，報１０２﹒１

元，時隔三周重返「紅底股」。京東集團（０９６１８）同漲１５﹒７％，美團（０３６９０）

抽升１５﹒５％，騰訊升１１﹒１％，小米（０１８１０）升７﹒４％。



＊出招維穩，券商內房開跑＊



中國證券登記結算有限責任公司宣布，由今日起將Ａ股股票交易過戶費總體下調５０％，預

計投資者每日將節約２０００萬元人幣的交易成本，分析指過戶費減半對短線交易有刺激作用，

股民入市意欲增加。

受政策利好，疊加滬綜指打響三千保衛戰，中資券商股在港表現標青，中金（０３９０８）

漲７﹒６％，中信証券（０６０３０）升７﹒３％，華泰六八八六（０６８８６）抽高５﹒６％

，廣發証券（０１７７６）漲５﹒２％，招商證券（０６０９９）升４﹒９％，國泰君安

（０２６１１）升４﹒３％。

政治局會議強調，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，

優化商品房預售資金監管。憧憬預售資金監管將更合理，有利加快房企風險出清，內房股飆，寶

龍地產（０１２３８）飆１４﹒４％，龍光集團（０３３８０）升１３﹒８％，禹洲集團

（０１６２８）升９﹒８％，融信（０３３０１）漲６﹒４％，中國金茂（００８１７）升

５﹒７％，萬科（０２２０２）則升２﹒２％。



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