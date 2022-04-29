【新冠肺炎】北京昨增４７例確診，環球度假區入場須提供核酸證明

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》北京市通報，２８日，北京新增４７例本

土確診病例和２例無症狀感染者，無新增疑似病例；新增２例境外輸入確診病例和２例無症狀感

染者，無新增疑似病例。治癒出院４例。

「五一」將至，北京環球度假區、鳥巢、水立方，要求入場提供４８小時內核酸證明，平谷

、順義等部分景區需持核酸或抗原證明或抗原證明。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，雖大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，

但社會面還存在零星隱匿傳染源。要堅持「動態清零」總方針不動搖，加快社會篩查，及時落位

管控，嚴防區域外溢，堅決遏制疫情擴散蔓延。

北京朝陽區副區長楊蓓蓓通報，２７日朝陽區第二輪擴大範圍核酸篩查３８４﹒１５萬人，

結果已出，初篩７管陽性，其中臨時管控區篩出４管五混一陽性，１管單管單採陽性，社會面篩

查出２管十混一陽性。



＊大興區亦莊鎮一小區封控，３區升級為中風險＊



北京亦莊鎮南海雅苑北區實施封控管控，２７日大興區亦莊鎮南海雅苑北區出現一名新冠肺

炎確診病例，２８日０時起亦莊鎮南海雅苑北區２０號樓劃為封控區，實行「區域封閉、足不出

戶、服務上門」管控措施，２號樓底商小荷鮮生店鋪暫停營業，按照封控區管理。

北京市將朝陽區勁松街道農光東里社區，房山區竇店鎮瓦窯頭村、長陽鎮加州水郡東區社區

金橋國際公寓共３區由低風險地區升級為中風險地區。截至目前，全市共有高風險地區５個，中

風險地區１９個。



＊地壇醫院順義院區停止門診急診，平谷區開展兩輪核酸檢測＊



北京地壇醫院發布通知稱：因北京地壇醫院順義院區周邊出現疫情，根據當前疫情防控需要

，為保障患者就醫安全，地壇醫院順義院區從即刻起停止所有門診、急診，住院部停止接收普通

住院患者。血液透析室正常開診。

疫情以來從未出現確診的平谷區宣布全區開展兩輪區域核酸檢測。區內疫情風險仍然存在，

區外輸入風險持續加大，防控形勢異常嚴峻。

