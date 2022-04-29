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29/04/2022 09:06

【聚焦數據】各省市一季度ＧＤＰ出爐，受累疫情吉林大降７﹒９％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地各省市陸續公布一季度地區生產總值數據，其中有２２個
省份增速超過４﹒８％的全國水平。但在９個低於或者持平全國水平的省市中有多個ＧＤＰ大省
，包括經濟總量超過２萬億的省份廣東和江蘇，一季度的經濟總量分別２８４９８﹒７９億元（
人民幣．下同）、２７８５９億元，增速方面，廣東省第一季同比增長３﹒３％，江蘇同比增長
４﹒６％。另外，北京４﹒８％的增速與全國持平；疫情影響初顯，上海增速放緩至３﹒１％；
而整個三月份都處於封控狀態的吉林省，首季ＧＤＰ按年萎縮７﹒９％。

＊吉林一季度ＧＤＰ按年降７﹒９％，第二產業跌幅最大＊

　　據吉林省統計局２８日公布，一季度吉林省地區生產總值為２５７６﹒２３億元，按不變價
核算，按年下降７﹒９％。數據顯示，一季度吉林省第一產業增加值為１７５﹒４０億元，按年
增長２﹒８％；第二產業增加值為８４１﹒３７億元，按年下降１１﹒６％；第三產業增加值為
１５５９﹒４６億元，按年下降７﹒５％。
　　吉林省自３月以來疫情升溫，長春市、吉林市先後封城。經過逾月的封控抗疫行動，兩市昨
日宣布，逐步解除社會管控，恢復正常生產生活。（ｄｗ）

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