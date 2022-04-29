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29/04/2022 09:26

【新冠肺炎】全國本土確診反彈至逾１﹒５萬宗，京城再有醫院停診

　　《經濟通通訊社２９日專訊》內地通報的本土新冠確診數字再見反彈，昨日（２８日）本土
陽性個案超１﹒５萬宗。國家衛健委公布，全國２８日報告新增確診病例５６５９例，其中本土
病例５６４６例，上海佔５４８７例，北京亦有４７例，廣東７例，含５１２５例由無症狀感染
者轉為確診病例。新增死亡病例５２例，均為本土病例，在上海。全國報告新增無症狀感染者
１００２９例，其中本土９９４２例，上海佔９５４５例，廣東有７例，北京亦有２例。
　　上海封控滿月，疫情仍然反覆，上海市衛健委通報，昨日新增本土新冠肺炎確診病例
５４８７和無症狀感染者９５４５例，其中５０６２例確診病例為既往無症狀感染者轉歸，今日
實際新增本土陽性感染者９９７０例，另外４１８例確診病例和９４４４例無症狀感染者在隔離
管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。
　　北京方面，繼朝陽醫院後，地壇醫院發布通知稱，因北京地壇醫院順義院區周邊出現疫情，
根據當前疫情防控需要，為保障患者就醫安全，地壇醫院順義院區從即刻起停止所有門診、急診
，住院部停止接收普通住院患者。血液透析室正常開診。北京市疾控中心副主任龐星火表示，雖
大部分感染者與朝陽區相關疫情存在流行病學關聯，但社會面還存在零星隱匿傳染源。（ｗｌ）

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