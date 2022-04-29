【新冠肺炎】衛健委：「動態清零」是中國防控疫情制勝「法寶」

《經濟通通訊社２９日專訊》國家衛生健康委副主任李斌今天（２９日）上午在國新辦新聞

發布會表示，「動態清零」做法是中國防控疫情的制勝「法寶」。

衛健委指，兩年多的疫情防控實踐證明，發現一起、撲滅一起的「動態清零」做法，最大限

度保護了人民群眾的生命安全和身體健康，最大限度減少了疫情對於國家整體經濟社會發展的影

響，路子是對的，效果是好的，是中國防控疫情的制勝「法寶」。



＊疫情防控須增強大局意識、堅持全國一盤棋＊



李斌並指，疫情防控是一項總體戰，必須增強大局意識、堅持全國一盤棋，並指如果個別地

方「動態清零」不堅決果斷，搞變通，病毒就可能在當地生根，導致當地疫情迅速擴散，導致疫

情外溢，甚至出現跨區域的傳播，成為疫情的「傳播器」和「放大器」，造成人民生命財產的重

大損失，嚴重影響經濟社會的發展。

他並再次強調，「動態清零」不是絕對的「零感染」，面對奧密克戎（Ｏｍｉｃｒｏｎ）等

變異株的挑戰，還沒有能力保證不出現一例本土病例，但是已經在豐富的防控實踐中積累了一套

卓有成效的防控措施，並根據病毒的新變化、疫情的新情況，對防控措施不斷優化升級。

（ｄｗ）

