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29/04/2022 14:48

【新冠肺炎】台灣增近１﹒２萬本土個案續創新高，多２人死亡

　　《經濟通通訊社２９日專訊》台灣今日新增１１９７４宗本土病例，連續兩日破萬，再創單
日新高。新北市佔超過４０００宗，台北超過２７００宗，桃園市亦有近２０００宗。
　　另有２名男患者死亡，分別８０多歲及５０多歲，有神經系統疾病史，其中一人已接種３針
新冠疫苗，另一人已接種２針。兩案分別於今年４月１８日及４月２１日確診，住院治療期間使
用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋等藥物治療，分別於４月２３日及４月２４日死亡。（ｊｔ）

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