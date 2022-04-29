【Ａ股維穩】滬綜指高開０﹒３６％，攻三千再出招Ａ股過戶費減半

《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指日前跌破三千響維穩警鐘，官媒多次出口術後終再出招

，中國證券登記結算有限責任公司宣布，由今日起將股票交易過戶費總體下調５０％，預計投資

者每日將節約２０００萬元（人民幣．下同）的交易成本。

滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３６％，報２９８６﹒０６點，繼續

衝擊三千大關，深綜指高開０﹒８％，券商股造好，銀行股走低。

人民銀行設立科技創新再貸款，額度為２０００億元，引導金融機構向符合要求的科技企業

發放本金的６０％貸款作為支持，利率１﹒７５％，期限１年，可展期兩次。

京滬疫情持續，上海昨日（２８日）新增本土陽性感染者９９７０例，並再新增５２例死亡

病例，北京昨日新增４９例本土感染；廣州封控升級，據報白雲機場（滬：６００００４）擬取

消今明兩日所有廣州進出港國內客運航班，貨運和國際航班則不受影響。

不過封控對中國經濟的影響已經反映在部分數據上，深圳首季度ＧＤＰ增長遠遜其他一線城

市，遭遇大面積長時間封城的吉林省，第一季ＧＤＰ更按年下降７﹒９％；另外，由於與內地的

跨境貨流受到疫情干擾，香港３月出口意外下滑８﹒９％。

人民銀行連續第１４日進行百億規模逆回購操作，今日零投放零回籠，本周亦為零投放零回

籠。（ｅｙ）

