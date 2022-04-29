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29/04/2022 11:34

【Ａ股維穩】券商利好惟權重股拉後腿，滬指午升０﹒４％未上三千

　　《經濟通通訊社２９日專訊》滬綜指日前跌破三千響維穩警鐘，官媒多次出口術後終再出招
，中國證券登記結算有限責任公司宣布，由今日起將股票交易過戶費總體下調５０％，預計投資
者每日將節約２０００萬元（人民幣．下同）的交易成本。
　　利好之下，滬深股市今早高開，券商拉漲帶動滬綜指走高，但銀行、白酒、地產等權重板塊
下跌，滬指挑戰三千大關乏力，半日僅收升０﹒３７％，報２９８６﹒５４點，深成指半日升
０﹒８３％，創業板指升０﹒４９％。或因五一假期將至，過戶費下調未有即時改變投資氣氛，
兩市半日成交４８９２億元，比上日同時段成交減少８﹒７％。
　　京滬疫情持續，上海昨日（２８日）新增本土陽性感染者９９７０例，並再新增５２例死亡
病例，北京昨日新增４９例本土感染；廣州封控升級，據報白雲機場（滬：６００００４）擬取
消今明兩日所有廣州進出港國內客運航班，貨運和國際航班則不受影響。

＊券商股升幅有限，重磅數據前銀行股軟＊

　　分析指過戶費減半對短線交易有刺激作用，股民入市意欲增加，券商股集體拉升但升幅有限
，太平洋（滬：６０１０９９）漲停，光大證券（滬：６０１７８８）漲３﹒４％，招商證券
（滬：６００９９９）揚２﹒３％，中信建投（滬：６０１０６６）升２％，申萬宏源升
１﹒９％。
　　封控對中國經濟的影響已經反映在部分數據上，深圳首季度ＧＤＰ增長遠遜其他一線城市，
遭遇大面積長時間封城的吉林省，第一季ＧＤＰ更按年下降７﹒９％。４月ＰＭＩ數據明日出爐
，銀行股提前跌，興業銀行（滬：６０１１６６）挫４﹒４％，平安銀行（深：０００００１）
跌３﹒６％，郵儲行（滬：６０１６５８）跌３﹒１％，建行（滬：６０１９３９）跌１％。

＊五糧液業績弱捱沽，煤炭股顯著回吐＊

　　五糧液（深：０００８５８）公告今年一季度實現營業收入同比增長１３﹒２５％至
２７５﹒４８億元，低於預估；淨利潤１０８﹒２３億元，同比增長１６﹒０８％。五糧液半日
股價大跌４％，報１５９﹒３元。
　　上周三（２０日）召開的國務院常務會議明確，將通力合作優化煤炭企業生產、項目建設等
核准審批政策，落實地方穩產保供責任，充分釋放先進產能。不過官媒《經濟日報》最新發文提
醒，不能把新增煤炭產能解讀為鼓勵和擴大煤炭消費，更不能誤讀為是給「雙碳」目標變相鬆綁
。煤炭股顯著吐，雲煤能源（滬：６００７９２）跌停，上海能源（滬：６００５０８）挫
７﹒３％，潞安環能（滬：６０１６９９）跌６﹒５％，山西焦煤（深：０００９８３）跌
６﹒３％，中國神華（滬：６０１０８８）走低３％。（ｅｙ）

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