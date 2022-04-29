【Ａ股維穩】盡力維穩滬綜指漲２﹒４％保三千，全周仍跌１﹒３％

《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股本周初曾錄暴跌，資本市場動盪不安，中央政府連番出手

維穩。中共中央政治局今日召開會議，由中共中央總書記習近平主持，會議要求加大宏觀政策調

節力度，抓緊謀劃增量政策工具，加大相機調控力度，守住不發生系統性風險底線，努力實現全

年經濟社會發展預期目標，保持經濟運行在合理區間。穩步推進股票發行註冊制改革，積極引入

長期投資者，保持資本市場平穩運行。

盡管政治局會議以表態為主，但資本市場反應熱烈，滬深兩市午後坐火箭向上衝，全日超過

４４００隻個股上漲，滬指愈升愈有，全日升幅達到２﹒４１％，報３０４７﹒０６點，在假期

前企穩三千點收局。不過疫情封控持續、俄烏戰爭不休以及美國預計大幅度加息的情況下，中國

經濟仍然面對嚴峻挑戰，Ａ股本周首兩日暴跌接近６﹒５％，即使其後三日努力修補裂口，累計

全周仍跌１﹒２９％，是連續第四個星期下跌。

深成指今日暴漲３﹒６９％，全周跌０﹒２７％，連續四周下跌；創業板指今日升

４﹒１１％，全周倒升０﹒９８％。

內地五一勞動節假期將至，Ａ股將休市，下周四（５月５日）復市，陸股通同日重啟。假期

因素下今早成交偏低，但午後大市暴力拉升推高交投，全日兩市成交９６５０億元（人民幣．下

同），按日大增１４﹒８％，資金循陸股通淨流入Ａ股４２﹒４６億元。



＊憧憬政策鬆動，互聯網地產板塊打雞血＊



互聯網平台近年屢遭監管鐵拳修理，市值大倒退。政治局會議強調要促進平台經濟健康發展

，完成平台經濟專項整改，出台支持平台經濟規範健康發展的具體措施。平台經濟概念股受激勵

，青木股份（深：３０１１１０）、凱淳股份（深：３０１００１）、壹網壹創

（深：３００７９２）、值得買（深：３００７８５）飆升兩成漲停，三六五網

（深：３００２９５）升１２﹒９％，中科雲網（深：００２３０６）、南極電商

（深：００２１２７）、返利科技（滬：６００２２８）、三七互娛（深：００２５５５）等抽

高一成漲停。

會議又指，支持各地從當地實際出發完善房地產政策，支持剛性和改善性住房需求，優化商

品房預售資金監管。憧憬預售資金監管將更合理，有利加快房企風險出清，地產股飆，金科股份

（深：０００６５６）、華麗家族（滬：６００５０３）、深深房Ａ（深：００００２９）、中

交地產（深：０００７３６）等集體漲停，新城控股（滬：６０１１５５）升７﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）升３﹒６％，金地集團（滬：６００３８３）走高３﹒３％，保利發展

（滬：６０００４８）升１﹒８％。



＊三千保衛戰勝利，券商股慶功＊



中國證券登記結算有限責任公司宣布，由今日起將股票交易過戶費總體下調５０％，預計投

資者每日將節約２０００萬元的交易成本，分析指過戶費減半對短線交易有刺激作用，股民入市

意欲增加。受政策利好疊加維穩大軍打響三千保衛戰，券商表現標青，太平洋

（滬：６０１０９９）、華林證券（深：００２９４５）漲停，東方財富（深：３０００５９）

升８﹒２％，廣發証券（深：０００７７６）升６﹒８％，中信建投（滬：６０１０６６）、光

大證券（滬：６０１７８８）升５﹒９％，中信証券（滬：６０００３０）升４﹒９％。

據報廣州為防止疫情擴散，白雲機場（滬：６００００４）擬取消今明兩日所有廣州進出港

國內客運航班，貨運和國際航班則仍按計劃執行，不受影響。未知廣州疫情是否會持續擴散，有

內媒從南方航空（滬：６０００２９）獲悉，行程涉及廣州機場、旅行日期在５月２４日或之前

的航班乘客，可以申請免費退改簽。白雲機場早段股價下跌，全日隨市轉升２﹒８％，報

１１﹒９６元，總部位於廣州的南方航空升３％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４０１６﹒２４ ＋２﹒４３

上證綜合指數 ３０４７﹒０６ ＋２﹒４１ ４４０４﹒２３

深證綜合指數 １８７８﹒８８ ＋３﹒８９ ５２４６﹒３１

上證Ｂ股指數 ２９１﹒３２ ＋１﹒８７ ２﹒７１

深證Ｂ股指數 １０４４﹒４７ ＋２﹒８２ ０﹒７４

上證１８０指數 ８５９５﹒６６ ＋１﹒８１

上證３８０指數 ５３１６﹒５７ ＋３﹒６２

深證成份指數 １１０２１﹒４４ ＋３﹒６９

中小創新指數 ２００５﹒３４ ＋４﹒５７

深圳創業板指數 ２３１９﹒１４ ＋４﹒１１

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