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即市新聞

29/04/2022 12:11

《陶冬天下－陶冬》ＧＤＰ數字不會改變聯儲加息決定

　　《陶冬天下》筆者剛剛入行時候，注意到公司的首席經濟學家每逢就業或通脹數據公布，例
必親自操刀撰寫評論，但是對於ＧＤＰ數據，就通常由手下的助手作分析、寫報告。為此專門請
教過首席，他聳聳肩吐出一句，「ｒａｒｅｖｉｅｗ　ｍｉｒｒｏｒ」（汽車的後視鏡）。

　　ＧＤＰ在中國很受重視，但是在華爾街就沒有那麼吃香。因為它反映的是過去發生的情況，
而且公布時間較遲，很多趨勢、變化在月度數據中已經反映了出來，只有經常項目和庫存等需要
看。華爾街的經濟學家需要的是預言未來的趨勢和政策。

　　２０２２年第一季度美國實質ＧＤＰ同比折年率為－１﹒４％，遠差過分析員預期的１％，
和上期的６﹒９％。不過無論債市還是股市，多沒有就經濟衰退主題作出明顯的交易，資產價格
也沒有明顯的反應。
　　去年第四季度的高基數，是第一季度在數值上不如人意的重要原因。庫存減少，民間去庫存
是另一個統計原因。民間庫存對ＧＤＰ的環比拉動從上期的５﹒３個百分點直降至－０﹒８個百
分點。出口也很疲弱，拖累了０﹒６個百分點，進口則拉低２﹒５個百分點。

　　以上這些，都屬於技術性的、暫時性的回調，並不改變美國經濟的整體趨勢。美國的內需依
然強勁，仍在加速擴張狀態。私人消費增長了２﹒５％，貢獻１﹒８個百分點，汽車和零件需求
尤其旺盛。固定資產投資增加７﹒３％，貢獻１﹒３個百分點的增長。房地產行業仍在擴張中，
並未受到加息預期的沖擊。唯一拖後腿的內需，是政府開支，－２﹒７％，拖累０﹒５個百分點
，主要是部分救援計劃到期或被削減。筆者相信第一季度的ＧＤＰ數字，實際情況要明顯強過數
據所描述的。預測第二季度ＧＤＰ增長，會反彈到２﹒４％。

　　筆者相信，這組增長數據不會影響聯儲五月和六月份的加息安排。５月３－４日的ＦＯＭＣ
會議，預計仍將加息５０點，並宣布啟動收縮聯儲資產負債表。聯儲前置性地激烈加息，既有遏
止通脹的客觀需要，更有對選民作出穩定物價承諾的政治考量，輕易不會改變政策立場，也不會
浪費好不容易搭建起來的市場預期。估計鮑威爾要強調的是盡快將政策利率推進到中性區間。

　　然而，美國經濟有沒有能力承受得住迅速拉升的資金成本，仍是未知數。美國經濟在過去十
幾年未見太大的結構性改變，增長動力主要來自貨幣擴張，近年更加上基於貨幣擴張的財政刺激
政策。如果。如果聯儲在年內將利率推升到中性水平（一般市場認為２﹒４％為中性水平），經
濟快則年底慢則明年中就可能顯現衰退跡象。

　　後視鏡裏的經濟鏡像不重要，但是車前窗前很快可能出現的障礙卻不可不小心。《陶冬》（
本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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