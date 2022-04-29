《陶冬天下－陶冬》ＧＤＰ數字不會改變聯儲加息決定

《陶冬天下》筆者剛剛入行時候，注意到公司的首席經濟學家每逢就業或通脹數據公布，例

必親自操刀撰寫評論，但是對於ＧＤＰ數據，就通常由手下的助手作分析、寫報告。為此專門請

教過首席，他聳聳肩吐出一句，「ｒａｒｅｖｉｅｗ ｍｉｒｒｏｒ」（汽車的後視鏡）。



ＧＤＰ在中國很受重視，但是在華爾街就沒有那麼吃香。因為它反映的是過去發生的情況，

而且公布時間較遲，很多趨勢、變化在月度數據中已經反映了出來，只有經常項目和庫存等需要

看。華爾街的經濟學家需要的是預言未來的趨勢和政策。



２０２２年第一季度美國實質ＧＤＰ同比折年率為－１﹒４％，遠差過分析員預期的１％，

和上期的６﹒９％。不過無論債市還是股市，多沒有就經濟衰退主題作出明顯的交易，資產價格

也沒有明顯的反應。

去年第四季度的高基數，是第一季度在數值上不如人意的重要原因。庫存減少，民間去庫存

是另一個統計原因。民間庫存對ＧＤＰ的環比拉動從上期的５﹒３個百分點直降至－０﹒８個百

分點。出口也很疲弱，拖累了０﹒６個百分點，進口則拉低２﹒５個百分點。



以上這些，都屬於技術性的、暫時性的回調，並不改變美國經濟的整體趨勢。美國的內需依

然強勁，仍在加速擴張狀態。私人消費增長了２﹒５％，貢獻１﹒８個百分點，汽車和零件需求

尤其旺盛。固定資產投資增加７﹒３％，貢獻１﹒３個百分點的增長。房地產行業仍在擴張中，

並未受到加息預期的沖擊。唯一拖後腿的內需，是政府開支，－２﹒７％，拖累０﹒５個百分點

，主要是部分救援計劃到期或被削減。筆者相信第一季度的ＧＤＰ數字，實際情況要明顯強過數

據所描述的。預測第二季度ＧＤＰ增長，會反彈到２﹒４％。



筆者相信，這組增長數據不會影響聯儲五月和六月份的加息安排。５月３－４日的ＦＯＭＣ

會議，預計仍將加息５０點，並宣布啟動收縮聯儲資產負債表。聯儲前置性地激烈加息，既有遏

止通脹的客觀需要，更有對選民作出穩定物價承諾的政治考量，輕易不會改變政策立場，也不會

浪費好不容易搭建起來的市場預期。估計鮑威爾要強調的是盡快將政策利率推進到中性區間。



然而，美國經濟有沒有能力承受得住迅速拉升的資金成本，仍是未知數。美國經濟在過去十

幾年未見太大的結構性改變，增長動力主要來自貨幣擴張，近年更加上基於貨幣擴張的財政刺激

政策。如果。如果聯儲在年內將利率推升到中性水平（一般市場認為２﹒４％為中性水平），經

濟快則年底慢則明年中就可能顯現衰退跡象。



後視鏡裏的經濟鏡像不重要，但是車前窗前很快可能出現的障礙卻不可不小心。《陶冬》（

本文為個人意見，不代表所在公司的立場，亦非投資建議或勸誘）



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