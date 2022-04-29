《神州縱橫－凌昆》危機漸近中國能否應對？

《神州縱橫》現時環球形勢不穩，中國經濟亦未盡如理想，在此情況下居安思危的憂患意識

尤為重要。何況種種跡象顯示今年內甚至上半年間或將爆發某種程度的國際危機，中國不可不防

。



＊風險因素或急劇惡化＊



可引發危機的仍是幾個已知因素：疫情、烏戰、中美矛盾及各種財經金融風險等。疫情在全

球多處暫時平穩，但隨著禁制放寬及國際交往增加，新一波疫情可隨時爆發。更重要者是如美國

專家福奇所說，因變種、疫苗注射不足和放寬禁制等令群體免疫未必實現。過往經驗是數月間便

出現新一波疫情，且每每由更具傳染性的變種主導。中國最近也連續有地區瀕臨失控，上海近期

封城對經濟衝擊尤大，也顯示了即使在中國病毒亦有可乘之機。新一波疫情大概會在年中先於海

外出現，香港及內地再後上。

烏克蘭之之戰已歷時個多月，首階段剛過去並造成了巨大破壞，對全球尤其歐洲的經濟影響

還在初步發展階段，隨次階段更激烈的戰鬥展開，再加上俄羅斯與西方的相互制裁不斷升級，所

造成的經濟衝擊將深化，令本已嚴重的高通脹及供應鏈斷裂問題大幅惡化。如烏戰前國際糧價已

處於歷史高位，烏戰把糧價再推高一級。烏戰對能源及大宗商品價格的抬托最甚，也令漲幅的基

礎更為廣闊，對基層的打擊尤大，故將進一步衝擊各國的政治及社會秩序。未來數月烏戰對全球

財經的衝擊將更全面浮現，尤其值得注意者是本已短缺的半導體產品將再受壓制，可影響廣泛的

機電產品生產。對作為製造業生產及出口大國中國的影響絕不容忽視。



＊中國應變底氣不足＊



同時中美關係未來數月或將急速惡化，原因之一是烏戰令美國更再嚴防中國支持俄國。二是

在檢討特朗普對華貿易戰成效後會推出新的打壓中國措施。三是中美在西太的潛在衝突熱點最近

更伸延至南太平洋的所羅門群島。四是中美在歐洲有新矛盾點：中國防空系統運抵塞爾維亞。五

是美國隨時會在台灣事態上作出挑釁，如由見洛西訪台等。最後還須注意一直存在的國際財經金

融危機最近大發酵：如日圓大貶美息大升等，頗有大風暴前夕之感。未來數月的走勢令人關注，

情況或會急劇惡化。

綜合上述未來數月環球各方面的發展動向至為關鍵，諸多矛盾在醞釀多時後似已到了量變轉

向質變的突變路口。對這可能突變中國是否已有備無患？有兩點值得關注，一是宏觀經濟疲弱令

應變底氣不足，且仍未見到可扭轉頹勢的重大新政出台。二是未有向人民交待嚴峻形勢的具體狀

況，並作出相應部署。過去鄧小平便曾提醒人民要準備過「緊日子」，現在還要準備過「亂日子

」。《資深評論員 凌昆》



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