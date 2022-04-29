《股林淘金－林家亨》美經濟收縮，道指升六百

《股林淘金》美國昨天（２８日）公布的第一季度ＧＤＰ增長收縮了１﹒４％，市場本來預

期是增長１％。美股先跌後回升，市場預期經濟收縮或會壓抑通脹上升，有利美國聯儲局在今年

第四季時候採取較溫和的利率政策，美股全日走高，道指上升６１４點，納指上升３８２點。但

電車股表現較美股大市遜色，普遍錄得輕微下跌及輕微上升。比亞迪（０１２１１）ＡＤＲ股價

下跌０﹒２元。港股比例指數亦下跌了６３點。

美股收市後電商大龍頭亞馬遜公布業績錄得虧損，股價在延長交易時段下跌９﹒１１％，影

響了今天（２９日）早上９時美股納指場外期貨下跌１６０點。有機會令港股今日回吐，加上長

周末來臨，預期投資者入市態度審慎，加上缺乏北水，料港股今日不能跟隨美股錄得良好升幅，

即日鮮炒短線的勝算機會不大，寧願等待下周二（３日）開市後再重新審視入市機會。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪股份



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