【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社２９日專訊》人民銀行連續第１４日進行百億規模逆回購操作，今日進行的

１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒１％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日零投放零回籠。人行全周進行５００億元逆

回購，完全對沖到期量，即本周零投放零回籠。（ｗｌ）

