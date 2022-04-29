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29/04/2022 15:17

【內房困局】華潤置地等５房企本周成功發行逾７５﹒５億人幣中票

　　《經濟通通訊社２９日專訊》綜合內媒報道，保利發展（滬：６０００４８）、華潤置地
（０１１０９）、綠城中國（０３９００）、首創置業（０２８６８）、北辰（００５８８）５
家房地產企業本周分別成功發行２０億元（人民幣．下同）、２０億元、１５億元、１０億元、
１０﹒５２億元中期票據。
　　而在上周，信達地產（滬：６００６５８）、招商蛇口（深：００１９７９）、安徽高速地
產、蘇州新區高新技術產業、南京高科（滬：６０００６４）５家企業發行合計３３﹒７億元債
務融資工具。其中，信達地產發行的併購票據中２﹒９億元用於支付和置換前期已支付的併購項
目的收購款。
　　此外，本周多家房企完成中期票據的發行註冊。其中，上海金茂於４月２６日完成註冊５０
億元中期票據，４月２５日金地集團（滬：６００３８３）６５億元中期票據接受註冊，首創城
發１０億元中期票據於４月２４日接受註冊。統計數據顯示，上周保利發展５０億元中期票據接
受了註冊。近期保利發展、保利置業、鐵建地產、南京奧體、建發（滬：６００１５３）、杭州
濱江等企業合計提交約２９５億元債務融資工具的註冊申請，有待接受註冊。（ｗｌ）

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